ЖКХ

Названы сроки отключения горячей воды в псковском микрорайоне Овсище

Отключение воды в микрорайоне Овсище будет стандартным двухнедельным, но сместится по времени, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии года Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Остановка начнется с 26 мая и продлится до 9 июня. Причиной смещения сроков является затянувшийся отопительный сезон, который продлился более семи месяцев. Все остальные остановочные мероприятия остаются без изменений и пройдут согласно графику.

«Мы уже говорили о том, что очень боялись наложения остановок друг на друга. К огромному сожалению, избежать этого не получилось. Обычно мы чётко разводим остановочные мероприятия, чтобы иметь запасы по человеческим и техническим резервам. Но, увы. В этом сезоне нашим специалистам придется работать в усиленном режиме, чтобы вернуться в первоначальный график остановок. Так как на нем завязано очень многое. Не секрет, что о проведении земляных работ мы оповещаем жителей и властей города заранее. Мы обязаны получить массу разрешений и согласований, которые имеют четкие и регламентированные сроки. Мы уже не говорим о работе подрядных организаций, которые тоже должны выполнить законтрактованные объемы работ. Но даже это не так страшно и критично», - отметили на предприятии.

Особую обеспокоенность на предприятии вызывает обслуживание котельного оборудования, которое работало без остановок более полугода.

«Без проведения комплексных работ по обслуживанию котельного оборудования мы не можем вступить в новый отопительный сезон. Здесь же нужно сказать и о элементах, которые требуют поверки. Все эти мероприятия строго регламентированы. И чтобы мы не делали, сократить это время не получится», - сказали в ПТС.

Не добавляет оптимизма и проблема, которая связана с известковыми отложениями в системе горячего водоснабжения, подчеркнули специалисты. Особенно эта проблема актуальна в микрорайоне Овсище.

«Каждый год мы занимаемся не только обслуживанием котельных, но и моем аккумуляторные баки, которые нужны для бесперебойной подачи горячего водоснабжения жителям. Мы не имеем морального права игнорировать эти работы, так как в противном случае получим еще больше жалоб на качество горячей воды», - заключили в ПТС.

Ранее был опубликован график отключения горячей воды весной-летом в Пскове.