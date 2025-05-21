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Антон Мороз: Принятое Борисом Елкиным решение об окончании отопительного сезона крайне правильное

Принятое главой города Пскова Борисом Елкиным решение об окончании отопительного сезона крайне правильное. Такое мнение вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», координатор национального объединения по СЗФО, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В первую очередь здесь нужно соблюдать баланс. Есть инструкции, есть нормативы, но муниципальная власть — это самая близкая к людям власть, которая должна, в первую очередь, ориентироваться на мнение населения, должна принимать, слышать, мониторить жалобы жителей, и на их основе принимать те или иные решения. В частности, решение, принятое главой города Елкиным, я считаю, крайне правильное. Это решение отключить отопление после 15 мая, когда более-менее потеплело на улице», — сказал Антон Мороз.

Он отметил, что весна была крайне непростая и холодная. Отопительный сезон из-за холодный погоды продлевали несколько раз.

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«Я считаю, что те лейтмотивы, благодаря которым это решение возникло, это, в первую очередь, мнение населения. И население, естественно, хочет проживать в комфортных условиях. Слушать и слышать граждан крайне важно, особенно в таких непростых вопросах, как коммунальная сфера», – добавил Антон Мороз.