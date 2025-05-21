ЖКХ

Крыши и фасад капитально отремонтировали в домах в Великих Луках

Крыши и фасад капитально отремонтировали в Великих Луках по адресам: Октябрьский проспект, дом 36/8 (крыша); улица Льва Толстого, дом 14 и дом 16 (крыша); улица Карла Либкнехта, дом 22 (фасад). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фотографии: Фонд капитального ремонта Псковской области

Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2025 год подрядной организацией ООО «Созидатель» в соответствии с договором от 07.02.2025 95/КР и 94/КР, фасад 17/КР от 21.02.2025.

На объекте произведен демонтаж старого кровельного покрытия, отремонтированы и покрыты составом огнебиозащиты деревянные элементы стропильной системы, выполнено устройство утепления чердачного перекрытия, выполнено устройство ходов на чердаке, прочищены вентиляционные каналы.

Произведен монтаж кровельного покрытия из оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием, установлены элементы безопасности крыши, выполнено устройство водосточной системы. Выполнен ремонт вентиляционных труб и каналов, устройство слуховых окон, установлены колпаки и решетки.

На Карла Либкнехта, 22 выполнен ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, окрашены ограждения балконов, отремонтирован цоколь и откосы. В местах общего пользования установлены новые пластиковые окна. Произведена замена входных дверей. Установлены новые металлические козырьки над входными группами.

В Фонде капитального ремонта Псковской области отметили, что собираемость взносов по адресам составляет 98.53%.