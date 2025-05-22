ЖКХ

Псковичам напомнили об обязанности согласовывать земляные работы возле газораспределительных сетей

АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает о необходимости согласования проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в компании, охранная зона газопровода – это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности их повреждения.

«Важно знать: любая хозяйственная деятельность и земляные работы в охранных зонах газовых сетей осуществляется на основании письменного разрешения газораспределительной организации», - подчеркнули специалисты.

Размер охранных зон вдоль трасс надземных газопроводов составляет 2 м с каждой стороны. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб (при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода) – 3 метра со стороны провода и 2 метра с противоположной стороны. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная зона составляет 10 м от границ этих объектов.

В целях предупреждения аварийных ситуаций, повреждений газопроводов и приостановления поставки газа потребителям при выполнении земляных работ в охранных зонах газораспределительной сети необходимо:

предварительно получить письменное согласование на проведение земляных работ у компании «Газпром газораспределение Псков»;

за три рабочих дня до начала выполнения земляных работ вызвать представителя «Газпром газораспределение Псков» для уточнения прокладки трассы сети на местности;

проинструктировать работников, производящих земляные работы о выполнении «Правил охраны газораспределительных сетей» и требований «Газпром газораспределение Псков»;

выполнять работы в охранной зоне газопровода под наблюдением руководителя работ и в присутствии представителя «Газпром газораспределение Псков».

При возникновении аварийной ситуации и появлении запаха газа следует незамедлительно сообщить в центральную диспетчерскую службу о происшествии по телефону: 04 (с мобильного – 104,112).

В зависимости от причиненного ущерба виновные в нарушении «Правил охраны газораспределительных сетей» несут административную или уголовную ответственность, согласно законодательству Российской Федерации.