Псковичам напомнили об обязанности согласовывать земляные работы возле газораспределительных сетей

АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает о необходимости согласования проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей.
Как рассказали Псковской Ленте Новостей в компании, охранная зона газопровода – это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности их повреждения.
Размер охранных зон вдоль трасс надземных газопроводов составляет 2 м с каждой стороны. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб (при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода) – 3 метра со стороны провода и 2 метра с противоположной стороны. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная зона составляет 10 м от границ этих объектов.
В целях предупреждения аварийных ситуаций, повреждений газопроводов и приостановления поставки газа потребителям при выполнении земляных работ в охранных зонах газораспределительной сети необходимо:
В зависимости от причиненного ущерба виновные в нарушении «Правил охраны газораспределительных сетей» несут административную или уголовную ответственность, согласно законодательству Российской Федерации.