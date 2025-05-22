ЖКХ

Олег Брячак: 70% поступающих от избирателей вопросов связаны с ЖКХ

Основной массив вопросов, поступающих фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», связан с проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель фракции в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак, комментируя подготовку к предстоящей сессии, на которой с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2024 год выступит губернатор Михаил Ведерников.

«У меня вопросов столько, что, наверное, не хватит и часа, чтобы я их все перечислил. Достаточно много вопросов по ЖКХ, как обычно. Где-то 70%. Потом идет увеличение стоимости проезда в общественном транспорте», – отметил депутат.

Он подчеркнул, что также жители области жалуются на бездействие управляющих компаний по ремонту жилищного фонда.

«Далее управляющие компании, которые не выполняют свои обязанности в некоторых муниципалитетах. Деньги взимают, а проблемы из года в год повторяются. Конечно, администрация решает их, но мы с вами прекрасно понимаем, в каком состоянии наш жилищный фонд находится, поэтому не все получается пока. И мы эти вопросы доносим до руководства», – сказал Олег Брячак.

Напомним, 45-я сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 29 мая.