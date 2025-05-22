ЖКХ

Газовики в Псковской области начали подготовку к новому отопительному сезону

В АО «Газпром газораспределение Псков» проводят подготовку объектов газового комплекса региона к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Комплекс мероприятий реализуется в соответствии с планом, согласно которому до 1 октября 2025 года должны быть выполнены следующие виды работ:

техническое диагностирование 49,26 км стальных подземных и надземных газопроводов;

техническое диагностирование 64 пунктов редуцирования газа;

приборное обследование 54,19 км газопроводов на герметичность и 47,25 км газопроводов на сплошность изоляции;

обследование 2 подводных переходов (общей протяженностью 1 км).

Кроме того, специалистам предстоит выполнить текущий ремонт 157 станций катодной защиты, 37 газорегуляторных пунктов, в том числе блочных, и 107 шкафных регуляторных пунктов.

Запланировано также проведение технического обслуживания 2464 единицы запорной арматуры и покраска 4,42 км надземных газопроводов.

«Ежегодно процессу подготовки мы уделяем максимум внимания. Качественное выполнение всех запланированных мероприятий позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию газораспределительных систем и бесперебойную транспортировку газа потребителям в отопительном сезоне 2025-2026», – отметил главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.