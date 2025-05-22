Газовики в Псковской области начали подготовку к новому отопительному сезону

В АО «Газпром газораспределение Псков» проводят подготовку объектов газового комплекса региона к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.
Комплекс мероприятий реализуется в соответствии с планом, согласно которому до 1 октября 2025 года должны быть выполнены следующие виды работ:
Кроме того, специалистам предстоит выполнить текущий ремонт 157 станций катодной защиты, 37 газорегуляторных пунктов, в том числе блочных, и 107 шкафных регуляторных пунктов.
Запланировано также проведение технического обслуживания 2464 единицы запорной арматуры и покраска 4,42 км надземных газопроводов.
«Ежегодно процессу подготовки мы уделяем максимум внимания. Качественное выполнение всех запланированных мероприятий позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию газораспределительных систем и бесперебойную транспортировку газа потребителям в отопительном сезоне 2025-2026», – отметил главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.