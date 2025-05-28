ЖКХ

Единые квитанции за капремонт и электроэнергию будут получать жители Псковской области

C июня 2025 года квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт будут доставлены собственникам помещений многоквартирных домов силами АО «Псковэнергосбыт», сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

В одной квитанции будет приходить два счета: электроснабжение и взнос на капитальный ремонт.

По вопросам, связанным с начислением и оплатой взносов на капитальный ремонт, необходимо обращаться по телефонам, указанным в квитанции Фонда капитального ремонта Псковской области.

Напомним, на юге Псковской области с января 2025 года счета за обращение с твердыми коммунальными отходами выставляет также «Псковэнергосбыт» в рамках единого платежного документа. Услуги электроснабжения и обращения с ТКО там в одной квитанции.