ЖКХ

На улицах Конной и Розы Люксембург в Пскове продолжается реконструкция теплосетей

На улицах Конной и Розы Люксембург идут масштабные работы по реконструкции тепловых сетей, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

Это не обычная замена труб, а комплексный проект, предполагающий полное перестроение двух больших тепловых камер, размещённых прямо под проезжей частью.

Как уточнил глава Пскова, главная сложность заключается в многообразии подземных коммуникаций, которые напоминают настоящий лабиринт – многие газовые трубы, кабели, другие инженерные сети не обозначены на схемах. На сегодняшний день практически завершён основной этап установки новых теплоэнергетических магистралей с максимальным учётом всех обнаруженных коммуникаций.

«Понимаю, что временные неудобства вызывают раздражение, но прошу отнестись с пониманием. Сотрудники "Псковских тепловых сетей" прилагают максимум усилий, чтобы завершить реконструкцию в срок (а возможно и раньше), сохраняя высокий уровень надёжности и безопасности», - пишет Борис Елкин.