ЖКХ

Испытания новых трубопроводов проводят в Острове-3

В Псковской области завершают модернизацию объектов теплоснабжения по программе Фонда развития территорий, сообщили в Telegram-канале фонда.

В военном городке «Остров – 3» с финансовой поддержкой Фонда развития территорий установили 5 центральных тепловых пунктов и проложили 10,6 км внутриквартальных сетей горячего водоснабжения.

Сейчас проходят испытания новых трубопроводов и пусконаладка оборудования. Скоро абонентов начнут переключать на новую систему.

Также в городке по этой программе строят очистные сооружения канализации мощностью 4 тыс. куб.м/сутки. А ранее ввели новую станцию второго подъема воды мощностью 2 тыс. куб.м/сутки и порядка 24 км тепловых сетей.

Оператор программы – Фонд развития территорий.