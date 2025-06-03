ЖКХ

В интернет-приемную гендиректора псковских газовых компаний поступило более 100 обращений

Псковские газовые компании находятся в постоянной связи с потребителями, одной из площадок для общения является интернет-приемная генерального директора Антона Дымова. Интернет-приемные доступны на официальных сайтах «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» по ссылке, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В интернет-приемной необходимо из списка выбирать тему, которая больше подходит к вопросу. Это поможет специалистам быстрее разобраться в ситуации. Далее необходимо заполнить форму: указываются свои данные, кратко описывается суть вопроса и оставляется адрес электронной почты для ответа. При необходимости можно прикрепить документы. Обращение будет зарегистрировано и передано специалистам для подготовки ответа. Ответ придет на указанный адрес электронной почты.

С начала 2025 года через эти сервисы поступило 103 обращения. Большая часть вопросов граждан касается газификации населенных пунктов, начисления платы за услуги газоснабжения, заключения или переоформления договора поставки газа, например, при смене собственника жилого помещения, техобслуживания, ремонта и замены газового оборудования, установки и поверки счетчиков.

Жители Псковской области также могут задать свои вопросы и по телефону колл-центра: 8-800-350-59-01. На вопросы, связанные с догазификацией, ответят специалисты специализированного колл-центра службы догазификации по телефону: (8112) 79-01-48.

Роботизированная система в круглосуточном режиме принимает показания приборов учета газа.