ЖКХ

С администрации Гдова пока не будут взыскивать почти 30 млн за несанкционированную свалку

С администрации Гдова пока не будут взыскивать 29 696 983 рубля за несанкционированную свалку вблизи города, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото с сайта Росприроднадзора

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Псковской области от 19 марта по делу об отказе во взыскании с администрации городского поселения «Гдов» 29 696 983 рублей вреда, причинённого окружающей среде, без изменения.

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Согласно мотивировочной части решения, по результатам выездного обследования, проведенного Северо-Западным межрегиональным управлением Росприроднадзора на основании обращения частного лица, по адресу: Гдовский район, 5 км от Гдова в направлении деревни Гривы выявлено несанкционированное складирование отходов производства и потребления прямо на почве, виновное в образовании несанкционированной свалки лицо установлено не было. Таким образом, отходы, из которых образована вышеуказанная несанкционированная свалка, в настоящее время являются собственностью администрации городского поселения «Гдов».

Отказывая в удовлетворении требований, суд указал, что определение способа возмещения вреда – в натуре или в денежном выражении – зависит, прежде всего, от возможности его возмещения в натуре, необходимости оперативно принимаемых мер, их эффективности для восстановления нарушенного состояния окружающей среды. В отсутствие таких обстоятельств суд вправе избрать способ защиты в виде компенсации вреда в денежном выражении (взыскание убытков).

Вместе с тем, решениями Гдовского районного суда от 16 января и от 22 августа 2023 года, на ответчика возложена обязанность по ликвидации несанкционированной свалки, разработке проекта рекультивации и проведении рекультивации. Согласно решению, администрация городского поселения «Гдов» должна разработать проект рекультивации в течение 24 месяцев со дня вступления в силу судебного акта, то есть до 25 сентября. Мероприятия про проведению рекультивации земельного участка должны быть проведены в сроки, установленные проектом рекультивации.

Таким образом, обращение с исковыми требованиями о возмещении вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды, в полном объеме, без учета затрат на проведение мероприятий по рекультивации, является преждевременным.