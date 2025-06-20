ЖКХ

Оборудование котельной №9 в Пскове полностью модернизируют

Перед специалистами, трудящимися на котельной №9, стоит непростая, но крайне важная задача – полностью модернизировать оборудование, обеспечивающее тепло в домах и социальных учреждениях Запсковья, Любятово и центра. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

Сейчас осуществляется один из ключевых процессов – укрепление фундамента нового котла. Шесть колонн уже подготовлены.

Выполненная работа упрощает предстоящую замену второго котла, средства на приобретение которого выделены правительством Российской Федерации, уточнил градоначальник.