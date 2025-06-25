ЖКХ

Массовые отключения электроэнергии из-за падения деревьев наблюдаются по Псковской области

По всей Псковской области прошел шквалистый ветер, сопровождающийся сильным дождем, что привело к повалу деревьев в некоторых районах и обрыву проводов.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

«Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, устраняя последствия непогоды и обеспечивая безопасность горожан», - отметили в администрации города Велики Луки.

Проблемы с электроэнергией из-за обрыва проводов наблюдаются в Плюсском, Струго-Красненском, Красногородском и других округах.

«На территории нашего округа складывается сложная ситуация из-за сильного шквалистого ветра, который вызывает множество проблем, включая отключение электроэнергии и повреждение деревьев», — обратился к жителям глава Струго-Красненского муниципального округа Александр Волков.

Глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова в своих соцсетях также делится ситуацией в округе.

Видео: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

«Ситуация по округу непростая - от Лосиц, Заянья до Заплюсья зафиксированы отключения электричества! Очень много обрывов проводов связано с падением деревьев! Отключены частично высоковольтные линии!» - рассказала Наталья Иванова.

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