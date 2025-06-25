Свыше 20 населенных пунктов Псковского района остались без электричества

Более чем 20 населенных пунктов Псковского района остались без электричества, сообщила на своей странице «ВКонтакте» глава района Наталья Федорова.
«В результате неблагоприятного погодного явления – ливней, гроз с порывистым ветром и градом, - более двух десятков населенных пунктов района остались без электричества. Бригады энергетиков работают в усиленном режиме, ведется восстановление электроснабжения», - сообщила Наталья Федорова.
Телефоны оперативных служб:
«Будьте внимательны и осторожны!» - добавила глава района.