ЖКХ

Газификацию провели в 52 домах в деревне Подбережье Псковского округа

В 52 домах в деревне Подбережье Псковского муниципального округа провели газификацию.Об этом пишет генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице ВКонтакте.

Фотографии: Антон Дымов / ВКонтакте

На согласование разрешительной документации и ввод в эксплуатацию газопровода в рамках догазификации ушло меньше месяца.

Объект протяженностью 2,1 километров создал возможность газификации 52 домовладений. Для надежного газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа. К настоящему времени договоры на догазификацию заключены с собственниками 44 домовладений.

«Мы оперативно ввели газопровод в эксплуатацию и приступили к подключению домовладений. В настоящее время уже выполнено шесть подключений», - пишет Антон Дымов.

Для сокращения сроков подключения в рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков выполнялись работы в границах, велась подготовка домовладений к приему газа.

«Мы продолжим подключать новых потребителей по мере их готовности», - заключил Антон Дымов.