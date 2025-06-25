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ТОС: Такие Островичи Самостоятельные

В Острове в территориальное общественное самоуправление объединились дома в частном секторе. После этого всего за четыре года на месте бывшей помойки появилась детская площадка, восстановлено уличное освещение, решена проблема с затоплением домов во время ливней, переделан мостик через ручей, осушено болото на месте бывшего футбольного поля, куда собираются вернуть спортивную жизнь, а еще возродить прогулочную зону под липовой аллеей. Все это привлекло внимание Общенациональной ассоциации ТОС. Псковская Лента Новостей разбиралась в секрете несомненного успеха островичей.

Просто праздник

Летом 2021 года на помойку в островский микрорайон Лапинки приехал экскаватор. На поляну за домами в частном секторе годами скидывали мусор. За несколько дней она преобразилась до неузнаваемости. Сначала исчезли отходы. После экскаватор выбрал загрязненный грунт. По площадке распределили чистый песок из карьера. Затем подтянулись местные жители с лопатами, тачками и ручной бетономешалкой. Вскоре на этом месте появилась детская площадка. Так территориальное общественное самоуправление «Шаг в будущее» одним махом решило две проблемы, и от свалки избавились, и организовали место для детского досуга.

Папы на монтаже детской площадки.

ТОС зарегистрировали как раз в том 2021 году. Его председатель Виктория Тирановская вспоминает, что про недавно появившийся в регионе инструмент получения благоустройства рассказала соседка Яна Козлова, которая стала одной из активисток самоуправления. Оно объединило 239 частных домов на 18 улицах в Лапинках. Быстро собрали инициативную группу из 15 человек, необходимую для регистрации, сделали всю бумажную работу и написали первый проект, победивший в областном конкурсе грантов для ТОС. Свое самоуправление назвали «Шаг в будущее», потому что первый проект делали для детей. Например, у Виктории Тирановской их трое, старшая в этом году окончила школу и планирует поступление в медицинский, младшая еще в детсадовском возрасте. А ближайшая детская площадка находится за километры от микрорайона в центре Острова.

Бетонные основания залили самостоятельно.

Первый грант вышел небольшим, 100 тысяч рублей. Но сумма перестает казаться маленькой, если принять во внимание объем работ, которые местные жители организовали или выполнили самостоятельно. Подготовкой территории безвозмездно занимались специалисты местной дорожной службы, где Виктория Тирановская работает главным инженером. Основания качелей, горки и карусели папы заливали бетоном, они же сколотили песочницу, сами купили волейбольную сетку. В монтаже площадки посильно принимало участие то самое «будущее» — основные пользователи получившегося объекта. Детей к травмоопасным работам, конечно, не допускали, но их участие в создании площадки стало важным педагогическим приемом. Вряд ли творение своих рук они когда-нибудь захотят разломать.

Открытие площадки стало настоящим праздником для жителей микрорайона, в момент ее ввода в эксплуатацию даже состоялось торжественное перерезание ленточки. С тех пор тут часто собираются на праздники, например, в этом году на Пасху катали яйца.

«Пусть наша площадка и не самая сногсшибательная, но теперь у детей есть место для прогулок», - говорит председатель «Шага в будущее».

Приятная немелочь

С тех пор на счету ТОСа уже несколько побед в региональном и муниципальном конкурсах грантов. Не каждая заявка получает одобрение, но микрорайон понемногу преображается. Всего удалось привлечь 1,3 млн рублей. Тоже «несногсшибательная» сумма, но как с ее помощью удалось улучшить окружающую действительность!

В частности, в 2022 году на деньги от Островского района отремонтировали мостик через ручей на улице Восточной.

Таким он стал после замены.

На следующий год вновь на средства муниципалитета осветили детскую площадку и зажгли давно не горевшие фонари рядом с домами. Заявки на точечное восстановление уличного освещения там, где это нужнее всего, Виктория Тирановская собирала целый год. В том числе, теперь светло на автобусной остановке «Лапинки».

Уличное освещение вернулось на улицы микрорайона.

В прошлом году за счет побед в областном и муниципальном конкурсе провели мелиоративные работы. Годами дома на нескольких улицах затапливало во время выхода донника и сильных ливней.

После обильных дождей улицы в Лапинках становились похожими на веницианские каналы.

Здесь уложили новые водопропускные трубы, восстановили советские мелиоративные кюветы. Этот проект получился самым дорогим, с двух конкурсов потратили 700 тысяч рублей, но и результат вышел стоящим.

Новая дренажная система помогла решить проблему.

С мелиорацией тоже получилось «два в одном», как с самым первым проектом, когда и от свалки избавились, и детскую площадку обрели. Осушили и вычистили еще одну территорию за домами, создав задел для следующего проекта. Им должно стать восстановление некогда существовавшего на этом месте футбольного поля. По поводу его возрождения к председателю подходили пенсионеры, рассказавшие, что на месте болотины когда-то была спортивная локация. «Шаг в будущее» собирается поэтапно вернуть поле к жизни и рассчитывает на получение гранта под проект подготовки участка. Также в планах расчистка липовой аллеи и восстановление пешеходных дорожек. Эта некогда существовавшая зона для прогулок тоже пришла в упадок, чтобы ею заняться ТОС даже вносил изменения в устав, добавляя новую территорию.

Все эти усилия не остались без внимания властей. Еще в 2022 году депутат Госдумы Александр Козловский во время визита в Остров осмотрел первые результаты работы ТОСа и вручил Виктории Тирановской благодарность от Общенациональной ассоциации ТОС.

Виктория Тирановская с главой Островского муниципального округа Дмитрием Быстровым, депутатом областного Собрания Арменом Мнацаканяном и депутатом Госдумы Александром Козловским.

В следующем году «Шаг в будущее» взял третье место в областном конкурсе лучших ТОСов, призом стали 100 тысяч рублей, на которые купили беседку со скамейками и столиком для детской площадки, теперь взрослые могут отдыхать там, присматривая за малышами, а дети пережидают дождик. В том же году микрорайон был отмечен на муниципальном уровне, к диплому от администрации прилагалась премия в 20 тысяч рублей, ставшая приятной вовсе не мелочью, на эти деньги прямо сейчас изготавливают кованые качели.

На площадке, с которой начиналось преображение микрорайона, все четыре года появляются новые элементы.

Как рассказал недавно своим подписчикам в соцсетях глава Островского округа Дмитрий Быстров, на территории муниципального образования работает уже 31 ТОС.

«Многие из них – неоднократные победители конкурса проектов. Будем всячески продвигать позитивный опыт и поддерживать инициативу людей, объединяющихся в ТОСы», - пообещал глава.

Виктория Тирановская заявляет, что самое важное в создании ТОСа — найти единомышленников:

«Людей вовлечь куда-то сложно, если кто-то скажет по-другому, то слукавит. Сложно найти соратников, но у нас сложился костяк. Я этим занимаюсь потому, что это наш дом, место, где живут наши дети. Кто-то же должен. Это хлопотно, отнимает много времени, но потом результат приносит удовлетворение».

Истории ТОСов похожи по всей области. Люди захотели улучшений, объединились и получили поддержку. Вместе с тем, путь каждого самоуправления уникален, у всех разные потребности, именно под них и удается получить средства. В этом главная сила движения ТОС: каждый получает ровно то, чего не хватает на конкретной территории.

Юлия Магера