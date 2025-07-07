ЖКХ

Участок водопровода ремонтируют на улице Коммунальной в Пскове

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» проводит ремонт трубопровода питьевого водоснабжения на улице Коммунальной у дома №18, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Работы ведутся методом протяжки новой полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм внутрь существующей износившейся диаметром 200 мм.

Новый сегмент трубы сваривается в плеть необходимой длины, которая потом протягиваются в старую трубу с использованием тяговых устройств. Старый трубопровод, таким образом, остается в земле, выполняя роль защитного кожуха для нового. Общая протяженность сегмента трубы под замену составит 102 метра.