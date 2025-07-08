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«Горводоканал глазами Горводоканала»: Водоподготовка

Вода — основа жизни города, а её бесперебойная подача, качество и утилизация являются залогом комфорта и безопасности каждого жителя. В этой серии интервью с руководителями ключевых подразделений муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» мы даем возможность получить ответы на самые актуальные вопросы, волнующие горожан.

Цель интервью — не только проинформировать, но и укрепить диалог между жителями и службами, от которых зависит качество воды в наших домах. Присоединяйтесь, чтобы узнать, как создаётся надёжность в каждой капле воды.

Сегодня мы побеседовали с начальником цеха очистных сооружений водопровода Максимом Аксеновым.

— Максим Валентинович, расскажите об истории подготовки питьевой воды Горводоканалом. Когда появились первые очистные сооружения водопровода?

— Первые очистные сооружения на этапе забора воды из реки Великой появились, по сути, в момент возникновения предприятия, более 90 лет назад. В начале 1930-х была построена первая очередь водозабора — насосные станции первого и второго подъема воды, первый резервуар питьевой воды и первые очистные сооружения водопровода на реке Великой, а в 1934 году был создан собственно Горводоканал, когда Горисполком Пскова принял решение о развитии централизованной городской системы водоснабжения и водоотведения. Объемы поставляемой городу питьевой воды были поначалу, конечно, небольшими, если сравнивать с сегодняшним днем. Вся эта инфраструктура была разрушена захватчиками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поэтому после Победы объекты были восстановлены. Те объекты первой очереди, что сохранились на территории нашего цеха, — это уже послевоенные строения, которые в настоящий момент не используются.

— Давайте сориентируем читателя в терминах. «Первая очередь», «первый подъем» — это что?

— К первой очереди относится инфраструктура водоподготовки, которая была построена на территории предприятия первой, т.е. это «первая очередь строительства». В последующем, по мере развития города, появились объекты 2-й и 3-й очереди, в 1967-м и 1989-1990-м годах соответственно.

А первый подъем — это подъем воды из Великой (прим.: и из подземной скважины — в настоящее время) насосами до сооружений очистки и резервуаров хранения. От резервуаров в городскую распределительную сеть воду подают насосные станции второго подъема. Наконец, начиная с 1967 года, в городе для промежуточной подкачки воды были построены станции третьего подъема. Сейчас они не используются, т.к. введение в строй станции подземного водозабора на стороне города, противоположной поверхностному водозабору с реки Великой, избавило нас от необходимости в третьем подъеме. Т.е. вода поступает с обоих концов города, и нужды в дополнительной подкачке пока нет, поскольку в этом смысле исчезло само понятие «отдаленный район». От любого водозабора, поверхностного или подземного, будет гарантированный напор холодной воды на стороне потребителя.

— Знаем ли мы что-нибудь о качестве той первой питьевой воды в Пскове?

— Знаем, что поначалу очистка воды включала только ее фильтрацию через песок, поэтому вода была такая... скорее, техническая — по современным меркам. Но для тех лет, когда страна только создавала первые комплексные системы централизованной водоподготовки и водоснабжения, это, конечно, был колоссальный шаг вперед. Плюс, как я уже сказал, объемы поставляемой воды были также сравнительно небольшими. К началу Великой Отечественной войны водопроводом пользовалось около 54 тысяч человек, прокладка новых магистралей шла небыстро.

— Вы говорите, что следующей вехой развития системы водоподготовки в Пскове стал 1967 год. Что тогда произошло?

— В 67-м была построена вторая очередь очистных сооружений водопровода. Город активно развивался, появилось большое количество новых промышленных предприятий, которые требовали значительно больших объемов воды, чем могла дать первая очередь. Поэтому в нескольких десятках метров вверх по течению Великой от объектов первой очереди были построены более мощные объекты второй очереди — новые станции подъема воды и блоки очистных сооружений. Причем последние отличались не только количественными, но и качественными характеристиками. Так, уже использовались отстойники, где шло осаждение осадка и осветление воды, применялся газообразный хлор, фильтрование. Это было уже полноценное обеззараживание питьевой воды в соответствии с нормативами тех лет.

— Если сравнивать требования к качеству питьевой воды тогда и сейчас, какие нормативы более строгие?

— Сегодняшние. Нормативы середины и второй половины XX века были, конечно, попроще. При этом, повторюсь, питьевая вода на второй очереди очищалась уже не в пример скрупулезней, чем на первой. Это было, по сути, современное производство, отражавшее развитие технологий и пониманий водоподготовки своего времени.

— Так Горводоканал подошел к 1989-1990-му году, когда была запущена сегодняшняя система очистки питьевой воды?

— Не совсем. На поверхностном водозаборе мы действительно работаем сейчас на основе объектов третьей очереди, сохранилась очередность этапов очистки и подачи воды, основные технологии, но в последние годы было внедрено несколько инновационных решений, значительно улучшивших качество подаваемой питьевой воды — подземный водозабор, гипохлорит натрия, ультрафиолет.

— Давайте тогда представим читателям общий пошаговый алгоритм процесса подготовки питьевой воды для псковичей.

— Прежде всего, необходимо сказать, что Горводоканал обеспечивает Псков водой из трех источников: одного поверхностного — с реки Великой и двух подземных — более масштабного в Солоново и локального в микрорайоне «Псковкирпич». Поверхностный водозабор из русла Великой обеспечивается насосами первого подъема. Оголовок трубы, через которую всасывается вода, снабжен защитными решетками, поэтому можно сказать, что самая базовая очистка воды происходит уже на этом этапе — здесь отсеивается мусор — например, ветки, листья, «троста», мелкие ракушки, которых достаточно много в речной воде в паводковый период. Поздней осенью бывает такое явление на реке, как шугообразование. Это мелкие льдинки, которые могут попасть в систему трубопроводов и нарушить работу насоса, поэтому сетки избавляют и от шуги.

— А что-то крупное может засосать, например, рыбу?

— Исключено. Размер ячеи защитной решетки предотвращает попадание даже мелкой рыбы на очистные сооружения.

— Так, далее...

— Далее на выходе из насосной станции стоят дополнительные сетки, которые окончательно удаляют мелкие фракции твердого мусора. После этого вода попадает в контактные камеры очистных сооружений. Почему контактные камеры? Потому, что здесь происходит первый контакт химических реагентов с речной водой. Реагенты — это: коагулянт (прим.: химическое вещество, которое используют для объединения мелких частиц в более крупные, чтобы их легче было удалить фильтрацией или отстаиванием), флокулянт (прим.: химическое вещество, которое дополняет коагулянт — склеивает примеси в более крупные и плотные хлопья – флокулы) и сейчас гипохлорит натрия (прим.: «сейчас» — так как предприятие ранее использовало газообразный хлор, читать больше).

Первым подается гипохлорит, чтобы сразу обеззаразить воду от биологических загрязнений, далее коагулянт и флокулянт. После этого вода попадает в камеры хлопьеобразования, а затем в горизонтальные отстойники, где хлопья под действием силы тяжести осаждаются. Далее с верхней точки отстойников осветленная отстоянная обеззараженная вода подается в зал фильтров, где она дополнительно очищается кварцевым песком, слоем в 2.5 метра. На частицах кварца задерживается всё, что не осело в отстойниках. После фильтров вторично добавляется гипохлорит, поскольку он частично теряется — задерживается на предыдущих этапах и нужно соблюсти его нормативную концентрацию на выходе. Наконец, чистая питьевая вода поступает в водосборную систему, откуда она попадает в резервуар — хранилище, из которого уже и направляется в город насосами второго подъема.

— И сколько воды город забирает ежедневно с поверхностного водозабора?

— Около 21-26 тысяч кубометров. В отопительный сезон побольше, в неотопительный — поменьше. И с подземного водозабора — 27-28 тысяч.

— Гипотетически, в 2100-м году, если население города составит 500 тысяч жителей, может ли у Горводоканала возникнуть необходимость в строительстве 4-й очереди поверхностного водозабора?

— Нет. Во-первых, дальше и строить некуда, дальше уже идет жилая застройка. Во-вторых, и это более важно, сейчас, всё-таки, есть и общемировые тенденции, и четкое понимание необходимости и технологии перехода на полностью подземные водозаборы. Поэтому в такой гипотетической ситуации будет существовать необходимость в строительстве 2-й очереди подземного водозабора.

— Перейдем к подземному водозабору. Как водоподготовка устроена там?

— Давайте сначала скажем несколько слов о том, как мы вообще пришли к подземному водозабору. Дело в том, что наш поверхностный источник питьевого водоснабжения — река Великая — имеет тенденцию к ухудшению качества показателей. Особенно это касается цветности воды, как индикатора гуминосодержащей органики. Соответственно, с годами требовалось всё большее количество реагентов для качественной водоподготовки. Пропорционально росли расходы на них, на электроэнергию, увеличивались потери промывных вод (прим.: для промывки фильтров кварцевого песка).

Поэтому в 2005 году была проведена геологоразведка, обнаружившая запасы подземной воды высокого качества вблизи города Пскова на глубине 150 метров. Для освоения подземного источника в Солоново был построен подземный водозабор, заработавший в 2015 году и включивший в себя мощности по водоподготовке, хранению и подаче очищенной воды в город. Общая стоимость проекта составила более 900 миллионов рублей по тем деньгам, которые Горводоканалу удалось привлечь из внебюджетных источников.

Что касается водоподготовки на подземных водозаборах... Подземная вода с такой глубины — сама по себе чистая, ее можно спокойно пить, поэтому там в качестве системы водоподготовки применяется только очищение от природного, фонового железа путем подачи воздуха в воду. Двухвалентное железо окисляется до трехвалентного и осаждается на фильтрах. Далее — очищенная от железа вода поступает в резервуар чистой воды. Но так как санитарные нормы не предполагают подачу населению воды питьевого качества вообще без обеззараживания, то всё равно приходится применять гипохлорит натрия, пусть и в минимально необходимых дозах.

— Вы упомянули и о третьем источнике питьевого водоснабжения Пскова — водозаборе в микрорайоне «Псковкирпич». Расскажите и о нем.

— Подземный водозабор в микрорайоне «Псковкирпич» начал работать в конце 2024-го года. Раньше этот микрорайон питался от скважины завода «Псковкирпич», там были небольшие очистные сооружения водопровода, и эта инфраструктура была в аренде у Горводоканала. Инфраструктура достаточно старая, поэтому было принято решение пробурить новую надежную скважину и поставить современные локальные очистные сооружения. Поскольку у микрорайона «Псковкирпич» нет прямого сообщения с общегородскими сетями водоснабжения, то непосредственно там, на месте и возник этот локальный водозабор. Его особенностью является то, что на нем не применяется гипохлорит. Микрорайон компактный, и необходимости в пролонгированном действии хлора для обеззараживания от возможных вторичных загрязнений попросту нет. Поэтому здесь используется обеззараживание воды ультрафиолетом.

— Еще важная тема — мягкость воды, горожане часто говорят о накипи. Можете как-то это прокомментировать?

— Да, такой вопрос действительно имеет место быть, и он относится к подземному водозабору, поскольку речная вода и так мягкая. Вопрос почти решен. «Почти» означает, что станция умягчения воды рядом с подземным водозабором находится в высокой степени готовности, и сейчас ведутся последние работы по вводу ее в эксплуатацию. Ожидаем, что станция будет запущена в ближайшее время, и вопрос будет снят.

— И последний вопрос. Качество питьевой воды и система его контроля...

— Цех очистных сооружений водопровода на выходе подает в город качественную чистую питьевую воду, соответствующую всем нормативам. На самом деле, нередко даже вода с поверхностного водозабора уже попадает в цех, как соответствующая всем санитарным нормам, мы это просто видим по пробам. Разумеется, даже такая вода всё равно проходит все технологические этапы водоочистки, просто реагентов требуется меньше. Что касается системы контроля качества воды, то она развита на самом высоком уровне. Во-первых, буквально на всех этапах водоочистки, которые я перечислял ранее, отбираются пробы на анализ. Пробы отбираются в режиме 24/7, т.е. и ночными сменами тоже, некоторые виды проб — каждый час. Во-вторых, помимо цеховой, у Горводоканала есть центральная лаборатория, которая осуществляет «контроль над контролем», обеспечивая своего рода дублирующий контур надежности. Наконец, свои регулярные независимые анализы проводит и Роспотребнадзор и другие федеральные надзорные органы в рамках своих полномочий. Поэтому совокупная система контроля очень строгая, прозрачная и эффективная.

Беседовал Сергей Тимофеев, пресс-служба МП города Пскова «Горводоканал»