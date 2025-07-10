ЖКХ

В печорской деревне Новые Бутырки введен в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод в деревне Новые Бутырки Печорского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

Объект протяженностью 7,9 км создал возможность для газификации 132 домовладений населенного пункта. Для надежного газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа.

С жителями деревни заключено 57 договоров, первые 5 домовладений уже подключены к сетевому газу.

«В рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков мы выполняем работы и в их границах, ведем подготовку домовладений к приему газа. Это позволяет значительно сокращать сроки подключения», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.