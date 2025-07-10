ЖКХ

Более 5,5 тысячи псковичей не заключили договоры на техоблуживание газового оборудования

Заключение договора на техобслуживание газового оборудования является обязанностью каждого, кто пользуется газом в своем доме или квартире. Если такого договора нет, то «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с газораспределительной организацией «Газпром газораспределение Псков» вправе ограничить абоненту подачу газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Более 5,5 тысячи предупреждений направлено абонентам, не заключившим договоры на ТО ВДГО/ВКГО.

Такое же количество уведомлений получили абоненты, не предоставившие доступ к оборудованию для проведения этих работ по техническому обслуживанию.

В соответствии с действующим законодательством, техническое обслуживание газового оборудования в квартирах и частных домовладениях проводится не реже одного раза в год при наличии договора с газораспределительной организацией. В 2025 году в зоне эксплуатационной ответственности АО «Газпром газораспределение Псков» работы проведены более чем у 59 тысяч абонентов.

Потребителям, которые заключили договор, но по разным причинам пропустили визит слесаря для проведения ТО ВДГО/ВКГО, направляются уведомления и заказные письма о необходимости в недельный срок связаться с компанией и выбрать подходящую дату и время для выезда специалиста. В Пскове это можно сделать по телефону: 79-01-40.

Принимаемые меры и требования введены для сокращения аварийных ситуаций с газовым оборудованием, повышения безопасности в домах.