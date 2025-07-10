ЖКХ

Мобильный офис по догазификации снова работал в Пушкинских Горах

Мобильный офис по догазификации со специалистами АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «Газпром межрегионгаз Псков» снова работал в поселке Пушкинские Горы. Это уже третья выездная встреча газовиков с жителями Пушкиногорского района по вопросам социальной программы газификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром межрегионгаз Псков»

Специалисты газовых компаний рассказали о процессе догазификации домовладения и раздали населению подробную пошаговую памятку с полезной информацией. Важными для жителей являлись вопросы о возможности установки газового котла снаружи дома, требования к жилому помещению, в котором будет размещено газовое оборудование, а также этапы подготовки дома к приему сетевого газа.

На встрече все желающие могли на месте подать заявки на догазификацию или комплексные договоры, обеспечивающие проведение работ в границах земельного участка, а также подписать готовые договоры, при необходимости дополнительные соглашения, а также произвести оплату за работы в рамках комплексных договоров.

На встрече было особо отмечено, что в регионе доступны меры социальной поддержки при догазификации жилья, на которые могут претендовать определенные категории граждан. В минувшем году 262 семьи из Псковской области воспользовались льготами для газификации жилья. На эти цели в регионе действуют два вида единовременной материальной помощи – за счет федерального софинансирования и региональная. В обоих случаях размер поддержки одинаков - до 100 тысяч рублей.