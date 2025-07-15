«Горводоканал» Пскова проверил почти 30 000 проб воды за полгода, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии.
Контроль качества воды – один из самых частых вопросов, который жители Пскова задают МП города Пскова «Горводоканал». Предприятие сообщает, что работа ведется непрерывно, круглосуточно и без выходных, с отбором некоторых проб ежечасно.
С начала года специалисты центральной лаборатории «Горводоканала», лабораторий цеха очистных сооружений водопровода и цеха очистных сооружений канализации проделали масштабную работу: отобрали и проанализировали 29 615 проб воды. Качество воды регулярно оценивается по более чем 60 физико-химическим и биологическим показателям.
Проведенные исследования подтверждают, что качество воды, поступающей в городскую распределительную сеть и выпускаемой в реку Великую после очистки, соответствует всем действующим нормативам.
На предприятии отметили, что ежедневно в Пскове расходуется не менее 50 тысяч кубометров воды. В городе проложено более 700 километров трубопроводов водоснабжения и водоотведения. Водоподготовка ведется на трех станциях — поверхностном водозаборе на реке Великой и двух подземных — в деревне Солоново и микрорайоне «Псковкирпич».