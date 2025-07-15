ЖКХ

«Горводоканал» Пскова проверил почти 30 000 проб воды за полгода

«Горводоканал» Пскова проверил почти 30 000 проб воды за полгода, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии.

Контроль качества воды – один из самых частых вопросов, который жители Пскова задают МП города Пскова «Горводоканал». Предприятие сообщает, что работа ведется непрерывно, круглосуточно и без выходных, с отбором некоторых проб ежечасно.

С начала года специалисты центральной лаборатории «Горводоканала», лабораторий цеха очистных сооружений водопровода и цеха очистных сооружений канализации проделали масштабную работу: отобрали и проанализировали 29 615 проб воды. Качество воды регулярно оценивается по более чем 60 физико-химическим и биологическим показателям.

«Мы контролируем воду на всех этапах ее пути: от поверхностного и подземных водозаборов через станции водоподготовки до распределительной сети и выпуска очищенных сточных вод. Только проб питьевой воды за полгода проанализировано около 9 000», – подчеркнула начальник центральной лаборатории «Горводоканала» Ирина Ершова.

Проведенные исследования подтверждают, что качество воды, поступающей в городскую распределительную сеть и выпускаемой в реку Великую после очистки, соответствует всем действующим нормативам.

На предприятии отметили, что ежедневно в Пскове расходуется не менее 50 тысяч кубометров воды. В городе проложено более 700 километров трубопроводов водоснабжения и водоотведения. Водоподготовка ведется на трех станциях — поверхностном водозаборе на реке Великой и двух подземных — в деревне Солоново и микрорайоне «Псковкирпич».