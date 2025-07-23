ЖКХ

60 домовладений подключат к газу в Пушкиногорском районе

60 или более домовладений подключат к газу в Пушкиногорском районе, сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Первые 10 счастливчиков, которые первыми подали заявки, уже получили газ. Также газ подан в Святогорский монастырь. На сегодняшний день у нас принято более 170 заявок. Мы выполнили 46 проектно-изыскательских работ. С 1 августа мы выходим на строительно-монтажные работы», - сказал Антон Дымов.

Директор отметил, что к концу года будет газифицировано порядка 60 домовладений в Пушкиногорском районе.