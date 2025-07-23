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В Великих Луках с 31 июля временно отключат водоснабжение в связи с временными работами на водопроводе

На их улице праздник

На их улице праздник

ЖКХ

В Великих Луках с 31 июля временно отключат водоснабжение в связи с временными работами на водопроводе

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Муниципальное предприятие «Водоканал» предупреждает о временном отключении абонентов от водоснабжения 31 июля с 09:00 до окончания работ в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе по адресу улица Глушанкова в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города. Отключение пройдет по следующим адресам: улица Щорса, 86, 86а, 88, 59 корп. 1, 59а, 59 (ГКУСО «Цент специального обслуживания» г. Великие Луки»);

улица Щорса, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

улица Ясная, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

проезд Земской, 1, 2, 4, 12а, 11а, 7, 7а, 8, 10, 6, 5, 13;

улица Изумрудная, 10а, 8, 10б, 1, 3, 5б, 7, 7а, 6, 4, 2;

улица Туристов, 30а, 26, 26а, 28, 30, 27, 31, 32, 34, 36, 23, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 11, 10, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1;

улица Мирная, 50б, 40, 42, 44, 46, 49, 50а, 51, 52, 59, 62а, 63/2, 64, 64а, 64б, 66, 76, 81, 82/14, 84/19, 27;

улица Цветочная, 1/45, 7, 9, 5, 2, 2а;

улица Благодатная, 1а, 2, 3, 4, 16/6;

проезд Благодатный, 1;

улица Киевский тупик, 1а, 3, 5, 9, 8, 7, 13;

улица Киевская, 39, 40, 37, 36, 35, 33, 32, 31;

деревня Астратово, 7а (стр. 1), 7б, 9а, 5а;

улица Астратова, 15;

улица Яблоневая, 1, 2, 2а, 2б, 2г, 4, 6, 8, 10, 10а, 16, 24, 28, 13/1, 15, 18;

улица Веселая, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 34, 36, 38, 40, 28, 24, 10, 8, 6, 4, 2, 2а, 12, 14, 16, 22;

переулок Клевцова, 1, 2, 3, 6, 8;

переулок Веселый, 1а, 2, 7, 10, 12;

улица Вишневая, 9, 7, 5, 5а, 3, 1;

улица Сизова, 43/12, 54, 56;

улица Плаксинская, 1а, 2, 4, 9;

улица Лаврино, 35, 32, 34, 37, 39, 41а, 41, 38, 43, 40, 45, 42, 47, 49, 44, 46, 50, 51а, 53, 54, 54а, 57, 55, 56, 59, 61, 62а, 63, 67б, 70б, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 81, 82, 84;

улица Заводская, 1, 5, 7, 9, 11, 14б, 14, 16, 29а, 41, 43, 45, 47, 40, 53, 55, 52, 59, 58, 61, 72, 74, 59б;

улица Новгородская, 14, 19, 21, 23, 16, 11, 13, 10, 12, 8, 6, 7, 4, 2, 5, 2а, 1, 1а;

улица Строительная, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 20, 22, 25, 24, 27, 31, 55, 57, 59;

улица Майская, 1, 3, 5, 7, 2;

улица Журавлиная, 4, 6, 8;

проезд Журавлиный, 1/3, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 13/80, 10, 12;

улица Лесная, 5, 7, 9, 11, 13, 17;

улица Лесопарковая, 5, 7, 11, 14, 16, 13, 15, 18, 17, 20, 19, 21, 23, 24, 26, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10б, 10, 10а, 9;

СНТ Сенопункт, 20;

проезд Дубравный, 2;

улица Усадебная, 2, 3, 4, 6, 10;

проезд Яблоневый, 3, 4, 14/5;

улица Светлая, 5, 7, 12, 20/9;

улица Севастопольская, 2;

улица Народная, 2, 4, 8, 9, 10,11;

улица Желанная, 6, 7, 8, 12;

улица Рибково, 4, 5, 9, 11, 11а, 13,15,19, 21;

улица Усвятская, 12, 10;

улица Звенигородская, 9а, 9, 5, 4, 4а;

переулок Щорса, 6, 8, 10, 12;

улица Фурманова (канализационная насосная станция КНС-5);

улица Фурманова, 67 (ГБУСО «Великолукский дом интернат»);

улица Щорса, 90 (ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Великие Луки»);

улица Щорса, 86б (Котельная № 17 1 ввод с ул. Щорса);

улица Щорса, 84б торговый павильон (ИП Скорняков М.Е.);

улица Щорса, торговый павильон (ИП Иванова В.Е.);

улица Щорса, 57а магазин (ИП Скорняков М.Е.);

улица М.Глушанкова, уч. 6 магазин (ИП Иванова В.Е.);

улица Щорса, 57б магазин (ИП Панов А.А.);

улица Строительная, 24б (магазин). Водоразборные колонки: улица Заводская, 18, 47; улица Новгородская, 11. Пониженное давление воды будет у следующих абонентов: улица Радищева, 4, 6, 8;

улица М. Кузьмина, 11, 13, 22, 22 корп. 1;

улица Малышева, 6, 20, 22, 24, 26, 28;

улица С. Перовской, 2, 4;

улица Заслонова, 31, 33;

улица Щорса, 7, 9/3, 55, 55а, 57, 59, 59а, 59 корп. 1.