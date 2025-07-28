ЖКХ

Кто заплатит долги по капремонту за предыдущего собственника, ответили псковичам

При переходе права собственности на квартиру к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капремонт и его задолженность, если она была, напомнили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Долг не переходит в том случае, если до приобретения квартира была в муниципальной или государственной собственности.

«В случае, если образовался долг, предлагаем оформить рассрочку платежа. Услуга предоставляется на сформировавшуюся задолженность, не считая текущей оплаты взносов на капитальный ремонт», - отметили в фонде.

Для предоставления рассрочки собственнику помещения необходимо обратиться в региональный оператор - Фонд капитального ремонта Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Петровская, д. 51, 5 этаж (время работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00) с письменным заявлением о предоставлении рассрочки (бланк заявления на сайте в разделе «Собственникам» / «Документы собственникам»).

К заявлению необходимо предоставить копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме. Скан заявления вместе со сканами документов можно также прислать на электронную почту регионального оператора: info@fkr60.ru.