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Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности

31.07.2025 09:53|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области грозы, дожди и порывистый ветер. Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 131 дизельный генератор общей мощностью 3,4 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов. 

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. 

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Источник: Псковская Лента Новостей
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