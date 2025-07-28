ЖКХ

Более трех тысяч человек остаются без света в Псковской области

Бригады Россетей продолжают работы по восстановлению электроснабжения. На сегодняшний день без электричества остаются чуть более 3 тысяч жителей области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Отключённых объектов ЖКХ и соцсферы нет.

Работы по восстановлению электроснабжения ведутся силами 95 бригад численностью 288 человек и 105 единиц техники. На помощь нашим специалистам едут 6 бригад из Вологды – должны прибыть уже сегодня.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефонам 8-800-220-0-220 и 122.