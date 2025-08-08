ЖКХ

Денис Кузнецов: Мусор, не входящий в тариф регоператора, отправляют собственнику контейнерной площадки

Мусор, который не входит в тариф, региональный оператор отправляет собственнику контейнерной площадки. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Он отметил, что существует два балансодержателя контейнерных площадок: администрация муниципалитета и собственник земельного участка. В Пскове это в большинстве случаев управляющая компания или жители, на землях которых расположена определенная контейнерная площадка.

«В летний период при некоторых площадках, которые мы называем аварийными, у нас наблюдается очень большое накопление», - рассказал Денис Кузнецов.

По его словам это происходит из-за людей, в большей степени дачников, которые выкидывают мусор, накопленный за несколько дней.

Также гость студии рассказал, что в контейнерных площадках не должно быть строительных отходов, шин, веток, травы, листвы и всего прочего. При этом люди часто нарушают это правило - рядом с площадками постоянно можно увидеть срубленные деревья.

«Приезжает мусоровоз. У нас два вида мусоровозов, которые забирают отходы: это мусоровоз с задней загрузкой и ломовоз. Есть ещё места, где у нас стоят восьмикубовые контейнеры под крупногабаритные отходы. Для них приезжает бункеровоз. Ломовоз приезжает раз в два дня. Ветки, которые лежат рядом, мы актируем и направляем собственнику контейнерной площадки, потому что это не входит в тариф, норматив накопления. Региональный оператор это вывозит за собственные деньги», - добавил Денис Кузнецов.