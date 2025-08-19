ЖКХ

Крышу дома на улице Гастелло в Великих Луках капитально отремонтировали

Крышу многоквартирного дома №13 на улице Гастелло капитально отремонтировали в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области, это пятиэтажное здание 1973 года постройки и общей площадью 1 955.90 квадратных метров.

Фотографии: Фонд капитального ремонта Псковской области

Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2025 год подрядной организацией ООО «Комфорт» в соответствии с договором от 7 февраля 2025 года 93/КР.

Произведен монтаж кровельного покрытия из оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием, установлены элементы безопасности крыши, выполнено устройство водосточной системы. Выполнен ремонт вентиляционных труб и каналов, устройство слуховых окон, установлены колпаки и решетки.

На объектах произведен демонтаж старого кровельного покрытия, отремонтированы и покрыты составом огнебиозащиты деревянные элементы стропильной системы, выполнено устройство утепления чердачного перекрытия, выполнено устройство ходов на чердаке, прочищены вентиляционные каналы.