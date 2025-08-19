ЖКХ

РЖД погасило долг перед Дновской теплоснабжающей организацией на 1,8 млн рублей

После вмешательства Псковской транспортной прокуратуры погашена задолженность по оплате поставки тепловой энергии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, нарушения выявили в деятельности структурного подразделения ОАО «РЖД».

Установлено, что у Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» образовалась задолженность перед Дновской теплоснабжающей организацией по договору поставки тепловой энергии в горячей воде, что могло повлечь прекращение подачи тепловой энергии на объект жилищно-коммунальной сферы.

Прокурор вынес руководителю структурного подразделения ОАО «РЖД» представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, перед ресурсоснабжающей организацией погашена задолженность на сумму более 1,8 млн рублей.