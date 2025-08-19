ЖКХ

Правила электробезопасности для детей напомнили псковским родителям

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» призывает родителей поговорить с детьми об опасности электрического тока, повторить правила электробезопасности. Памятку Псковской Ленте Новостей предоставили в компании.

«Мы настолько привыкли к проводам над головой или трансформаторной подстанции возле дома, что зачастую забываем о потенциальной опасности таких объектов. А ведь на каждой электроустановке есть предупреждение об угрозе поражения электротоком – знак в виде желтого треугольника с черной молнией. Приближаться к любым объектам с таким знаком нельзя!» - обратились к псковичам в «Россети Северо-Запад».

Обеспечить свою безопасность рядом с энергообъектами можно, строго соблюдая правила:

Запрещено проникать на территорию энергообъектов. Все они обозначены специальным знаком, предупреждающим об угрозе поражения током: жёлтый треугольник с чёрной молнией.

Запрещено открывать двери трансформаторных подстанций.

Категорически запрещено подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе, чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит на земле. Нельзя трогать провода.

Запрещено бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки.

Запрещено запускать планеры или радиоуправляемые игрушки около электроустановок и линий электропередачи.

Запрещено залезать на опоры линий электропередачи.

«Бытовые электроприборы тоже могут стать причиной электротравмы. Дома нельзя перегружать электросеть, включая несколько приборов в одну розетку. Пользоваться электрическими приборами нужно строго по инструкции. Разбирать приборы, особенно включённые в сеть, - опасно!» - подчеркнули в компании.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает: при обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.