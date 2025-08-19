ЖКХ

«Пропитанное нечистотами подземелье» обнаружили в доме на улице Текстильной в Пскове

О «пропитанном нечистотами подземелье» в многоквартирном доме №2 по улице Текстильной в Пскове рассказали Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«"Спонсор" нашего сегодняшнего материала - одна из наших постоянных читательниц, которая без слез не может спускаться в это угрюмое и пропитанное нечистотами подземелье. К слову сказать: наша читательница, чье имя мы не станем называть, отлично известна руководству управляющей организации и депутатам разных уровней, так как регулярно приходит на приемы. И с 2019 года засыпает письмами о неудовлетворительном состоянии подвальных помещений всех ответственных лиц. А теперь эта чудесная девушка обратилась к нам с просьбой о совместном посещении подвального помещения. Кто мы такие, чтобы отказать нашей постоянной читательнице?» - рассказали в ПТС.

Подвальное помещение многоквартирного жилого дома залито канализационными стоками. Кругом видны продукты жизнедеятельности человека. По подвалу дома проходят магистральные сети теплоснабжения всего микрорайона, утечки на которых случаются довольно часто.

«И в таких условиях вынуждены работать наши коллеги. Но знаете, как бы нам ни было тяжело, когда-то мы закончим свои работы и уйдем с этого объекта, забыв о нем на несколько лет. Пока вновь что-то "не бахнет". А вот жители вынуждены жить со всеми этими "прелестями" изо дня в день, так как найти управу и изменить ситуацию своими силами не получается. Конечно, наша публикация не сможет откапиталить местный канализационный коллектор. Здесь спору нет. Этого не сможет сделать и управляющая организация. Вместе с факторами, на которые нельзя повлиять, есть и те, с которыми вполне способна справиться управляющая компания», - отметили в тепловых сетях.

Все залитое нечистотами подвальное помещение еще и «изрезано» деревянными перегородками, которые остались здесь со времен, когда в данном подвале можно было что-то хранить. Но после неоднократных случаев возгораний подобных конструкций все это было запрещено на законодательном уровне.

«Законопослушные жители вывезли свое добро из подвальных помещений, им пообещали все демонтировать и убрать, но воз и ныне там. Последнее предложение, которое поступило от УК, звучало так: "Можем подогнать контейнер, а вы там дальше сами". Все это очень грустно. Ведь подвалы - это тоже общедомовое имущество! За его содержание взимается плата, которая заложена в общую квитанцию», - поделились на предприятии.