ЖКХ

Андрей Маковский: Тренд в обращениях граждан сместился в сторону ЖКХ

Оценка социальной напряженности и трендов складывается из обращений граждан. Об этом в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Конечно, обращения имеют некоторую сезонность. Сейчас, например, ЖКХ. Сейчас начинают приходить новые платежки, с новыми ценами. Они очень высокие, мы это все понимаем. И, конечно, сейчас мы ждем реакции чиновников, которые отвечают за ЖКХ, за управляющие компании: вы платите больше, но мы контролируем лучше. Услуга должна поставляться лучше. Если сейчас у нас будет старый подход, если мы даем такую же услугу за высокие деньги, это не будет нравиться людям. Мы хотим больше ответственности», - заявил Андрей Маковский.

Смотрите также Платить будем больше

Гость студии уточнил, что предыдущим крупным трендом в обращениях граждан был «мусорный коллапс», в котором депутаты и исполнительная власть находились в прямом диалоге и решали проблемы вывоза мусора.

«По обращениям граждан можно судить о социальной напряженности. Каждые полгода меняется тренд обращений. Это очень логично. Раньше у нас были мусорные запросы. Это было самым важным, мусор не вывозился. Это просто катастрофа была», - вспоминает депутат.