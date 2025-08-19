ЖКХ

В два миллиона рублей обойдется ремонт аварийных участков теплотрассы в Локнянском округе

Два самых проблемных участка теплотрассы в Локнянском округе: на улице Чкалова, у дома 33А, и на улице Социалистической, у дома 13 ремонтируют, сообщили глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram-канал

«Скоро начнётся отопительный сезон, и мы заранее стараемся сделать так, чтобы он прошёл без сюрпризов. Летом Ростехнадзор проверил наши сети, указал на слабые места — и мы взялись за работу», - отметил глава.

По словам Ивана Белугин на ремонт аварийных участков было собрано 2 миллиона рублей: половина — субсидия от правительства региона, половина — из средств муниципалитета.

«На Чкалова уже уложены новые трубы. Проконтролировал ход работ на месте — подрядчик справляется с задачей, погода позволяет провести засыпку труб. Скоро МУП "Локнянское ЖКХ" начнет работать на Социалистической — также держим ход работ на контроле. Делаем всё, чтобы этой зимой в домах было тепло», - заключил глава округа.

