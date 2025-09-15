ЖКХ

Складирование не относящегося к ТКО мусора на контейнерных площадках запрещено — Денис Кузнецов

За что отвечает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области, рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Региональный оператор отвечает только за вывоз контейнеров и за места скопления твердых коммунальных отходов, которые официально зарегистрированы. Складирование отходов, не относящихся к ТКО, (на контейнерных площадках) запрещено», - сказал Денис Кузнецов.

И. о. директора подчеркнул: все, что складывается вокруг контейнера, это несанкционированная свалка.