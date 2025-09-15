ЖКХ

Какой мусор необходимо сортировать у себя дома, ответили псковичам

Какой мусор необходимо сортировать у себя дома, рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области, Денис Кузнецов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«До 2030 года нам нужно маркировать все контейнеры на фракции: пищевые отходы, стекло, пластик, несортированные ТКО и пэт-бутылка», - рассказал Денис Кузнецов.

Несортированные ТКО - это отходы, которые собираются дома. «Я у себя дома сортирую отходы на три фракции. Я отдельно выкидываю стекло, отдельно выкидываю сухие отходы, например, упаковки, а также отдельно пищевые отходы. В идеале так должен делать каждый», - сказал гость студии.