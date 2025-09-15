Псковcкая обл.
ЖКХ

«Дневной дозор»: Есть ли шанс сдать экотехнопарк до конца года?

15.09.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Каковы темпы строительства экотехнопарка? Есть ли шанс сдать его до конца года?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Уже не первый год жители Псковской области ждут, когда в регионе появится современное предприятие по сортировке и переработке отходов - экотехнопарк. Напомним, еще 1 января 2019 года в России стартовала «мусорная реформа», важным элементом которой, как нас уверяли власти, станет создание современных экотехнопарков, которые придут на смену существующим полигонам накопления отходов.

Впрочем, о необходимости найти альтернативу обычным свалкам говорили и до 2019 года, в том же Пскове полигон для твёрдых бытовых отходов перестал принимать мусор уже в 2012 году. Во многих других районах области ресурс полигонов был также на грани исчерпания. Именно поэтому идеологи реформы обращения с ТКО и пообещали гражданам в обмен на повышение платежей - сокращение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду за счет строительства экотехнопарков. В Псковской области на заре мусорной реформы обсуждалось строительство двух современных полигонов, позднее планы сократились до одного, да и по нему сроки постройки уже неоднократно переносились. Экс-руководитель управления по строительству и ЖКХ Сергей Грахов обещал, что экотехнопарк заработает в преддверии 2025 года. Позднее сроки сместили на первый квартал, а затем и на декабрь текущего года.

В настоящее время «стройка века», как её окрестил один из депутатов регионального парламента, всё еще продолжается. Причём работы, по мнению многих наблюдателей, ведутся не так активно, как хотелось бы.

Каковы темпы строительства экотехнопарка на сегодняшний день? Насколько важную роль в схеме сбора и утилизации твердых коммунальных отходов играет этот объект? Закроют ли его мощности все потребности региона, или нужен будет еще один экотехнопарк для южной зоны области? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Кроме строительства современных экотехнопарков одной из главных задач «мусорной реформы» должна была стать борьба с несанкционированными свалками. Псковский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Кравченко рассказал, как часто выявляются несанкционированные свалки в регионе, кто их организует и какие меры по этому поводу принимает природоохранная прокуратура.

«Природоохранной прокуратурой регулярно выявляются несанкционированные свалки. Поступают многочисленные обращения граждан, средств массовой информации. Но могу сказать, что в текущем году ликвидировано более 40 несанкционированных свалок. Как правило, проблема в том, что лицо, которое размещают эти отходы, сложно установить. В связи с чем, как правило, бремя ликвидации данных свалок несет изначально собственник земельного участка, который должен в надлежащем состоянии содержать свой участок. Соответственно, мы либо вносим изначальное представление, чтобы данные отходы ликвидировали, а в случае, если собственник отказывается добровольно это делать, то обращаемся в суд с исковыми заявлениями. В принципе, алгоритм у нас отработан. Если эти земли принадлежат физическим и юридическим лицам, то мы к ним обращаемся. Если это лесфонд, если есть арендатор лесного участка, то он обязан ликвидировать данные свалки. Но наиболее остро стоит вопрос, который касается земли, которая не разграничена, так называемые серые пятна. Вот здесь приходится нам понуждать органы местного самоуправления, которые, к сожалению, зачастую неохотно идут навстречу. Конечно, проблема в том, что просто несознательные граждане или юридические лица вместо того, чтобы оплатить надлежащее размещение отходов на предусмотренных полигонах, просто вывозят их на земельные участки или на земли гослесфонда».

Андрей Папчук, директор предприятия «СпецТрансКом», которое до старта «мусорной реформы» занималось вопросами сбора, сортировки, переработки и утилизации отходов, скептически оценивает планы завершить строительство экотехнопарка до конца текущего года. Также Андрей Папчук рассказал, почему считает не очень хорошей затеей строительство только одного экотехнопарка.

«Шансов ввода в эксплуатацию экотехнопарка к концу этого года - нет. Самая большая проблема Псковской области – это объекты размещения, то есть полигоны. В свое время переполнили Порховский полигон, не распределив отходы по другим районам. Порховский полигон переполнился, сейчас все идет на островский полигон. Не было распределения. Но все равно все эти полигоны построены очень давно, может быть, без соблюдения современных требований, поэтому, конечно, Псковской области нужен объект, который отвечает современным требованиям. Другое дело, что ошибочно выбрана идея строительства одного экотехнопарка. То есть, предполагается, что туда поедут твердые коммунальные отходы с Великих Луг, с Невеля, с Усвят, что в принципе, на мой взгляд, нереально, потому что это очень дорого, транспортировать отходы за 200 километров. Пусть даже так, он очень нужен. И насколько я знаю, он практически скомплектован, но из-за незаконченности общестроительных работ он не может быть даже запущен. Я был бы очень рад ошибиться, но вы знаете, министерство говорило, что он появится в 2022 году, а потом дальше, дальше, дальше. Министерство не виновато в своих прогнозах, просто стесняются, наверное, сказать реальную ситуацию. А че стесняться? Гораздо хуже, на мой взгляд, называть какие-то сроки, которые потом не исполняются».

Уверенности в том, что экотехнопарк будет сдан до конца этого года, нет и у первого директора регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экопром» Сергея Пайста. Он считает, что в связи с постоянными переносами сроков сдачи объекта было бы правильнее организовать коллективный выезд СМИ на «стройку века». У Сергея Пайста есть целый ряд вопросов не только по срокам сдачи экотехнопарка, но и по логистике и видам отходов, которые будет экотехнопарк перерабатывать.

«С точки зрения проектной мощности, вроде как, должно закрыть. С точки зрения логики и стоимости конечного продукта, то есть услуги, и как, и кто будет за нее платить, и как это будет либо компенсироваться, либо еще каким образом, пока это озвучено нигде не было. Есть ряд вопросов. Такой объект, безусловно, нужен региону, а может быть и два объекта нужны региону. Один в северной части, один в южной для того, чтобы все-таки логистику в 300 километров убрать. Может быть, два должно быть объекта. Будем ждать, когда построится один. Это будет уже большое дело для региона и для его экологии. Сегодня основная возможность — это только размещать отходы на каком-то объекте. У нас нет ни мусоросжигания, ни отправлений куда-то в космос, ни каких-то еще технологий. Есть вот такая технология. Безусловно, это будет самый технологичный и экологически безопасный объект на территории нашей области. Другого такого, в принципе, нет на данный момент, поэтому важно, чтобы он появился. Есть много разных отходов, и будет ли экотехнопарк принимать все эти виды отходов, и будет ли возможность у него обрабатывать, сортировать и размещать их на этом объекте? То есть, не только связанное с промышленными отходами в виде строительных материалов, бетона, кирпича и прочие вещи. А я имею ввиду отходы, связанные с санитарным содержанием города Пскова, например. Это опиловка веток, деревьев гнилых, уборка скошенной травы и листвы в городе. Куда эти отходы деваются? В территориальной схеме этих отходов в Псковской области приблизительно 30 тысяч тонн. Где они сегодня? Каким образом вообще происходит утилизация этих отходов?».

А вот исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп», действующего регоператора по обращению ТКО, Денис Кузнецов считает, что одного экотехнопарка будет достаточно для того, чтобы закрыть потребности региона по переработке и утилизации отходов.

«Данный экотехнопарк, по тем критериям, которые ранее были озвучены в общественное пространство, перекроет потребность Псковской области по приему твёрдых коммунальных отходов».

Член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров выразил мнение, что экотехнопарк необходим в Псковском регионе, ведь на данный момент сортировка мусора в области не налажена. Также эколог напомнил об опасностях, которые возникают при неправильной утилизации отходов. 

«Экотехнопарк – это завод по сортировке и переработке бытовых отходов, то есть тех отходов, которые образует население в процессе своей жизнедеятельности. Разумеется, все 100% отходов невозможно переработать, поэтому какая-то часть будет сохраняться на официальных полигонах. А из ценного сырья, которое было отсортировано, сделают новые полезные вещи, которые будут служить людям. Если это, допустим, макулатура, то это новые журналы или газеты, тетради. Если это пластик, то какие-то пластиковые изделия, та же самая ПЭТ-бутылка. Поэтому такое предприятие, как экотехнопарк, Псковскому региону обязательно нужно, хотя бы потому, что до этого у нас особо сортировка не была организована в регионе. Если говорить о незаконных свалках, то, разумеется, это боль населения и экологии. Это очень плохо. Не зря это называется официально «незаконное складирование отходов». Поэтому мусорить, в принципе, плохо. В нашем регионе очень много свалок, особенно в лесах, на сельхозугодьях, вблизи водоемов. Если свалки такие периодически горят, то в атмосферу выделяются опасные вещества, диоксины, и человек, находясь рядом с таким воздухом, может заразиться или отравиться. Кроме того, свалка – это источник опасных видов отходов. Таких, как батареи или люминесцентные лампы. Если такие лампы будут разбиты, то внутри ламп содержится пары ртути, и человек попросту может отравиться этими парами ртути. Кроме того, с осадками все это проникает в почву, в грунтовые воды. Особенно опасно вблизи родников. Люди думают, что пьют чистую воду. На самом деле она заражена. Поэтому есть определенные проблемы, с которыми нужно бороться».

Временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева сообщила, как обстоят сегодня дела со строительством экотехнопарка. Она уверена, что объект будет действительно завершен к концу этого года. Правда, есть и одно «но»: сдача объекта не означает, что экотехнопарк заработает в тот же день на полную мощность. По словам Ксении Григорьевой, и на введение его в эксплуатацию понадобится время.

Фото: правительство Псковской области

«Безусловно, экотехнопарк будет достроен до конца года, но стройка - это одно. Потребуется минимум три месяца для того, чтобы объект запустить. Это связано с тем, что необходимо получить достаточно большой перечень документов, таких как комплексное экологическое разрешение, допуск Ростехнадзора, заключение о соответствии построенного объекта документации и еще достаточно большой перечень документов. Это сложная работа, которая уже сегодня ведется концессионером. Какие меры принимаются? Во-первых, на объекте ежедневно трудится порядка ста человек. Во-вторых, постоянно на объекте осуществляется строительный контроль со стороны государственного учреждения - Управления капитального строительства. Концессионером оказывается всесторонняя помощь подрядной организации с поставщиками оборудования и материалов в случае, если где-то наблюдаются задержки. И еженедельно проводятся совещания в правительстве Псковской области для решения всех возникающих проблемных вопросов».

Вот уже не первый год сроки сдачи экотехнопарка и ввода его в эксплуатацию постоянно сдвигаются, и многие наши сегодняшние эксперты скептически оценивают перспективу завершения его строительства за оставшиеся три с половиной месяца 2025 года. Некоторые собеседники с пониманием относятся к ситуации, ведь проект масштабный, стоимость его немалая, а времена сейчас для страны - непростые. Но руководитель профильного регионального министерства уверяет - в этот раз все получится, объект будет сдан в срок до конца года, а в эксплуатацию введен еще через 3 месяца.

Ждать ответа — сбудутся ли на этот раз планы властей — в общем то, осталось недолго.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
