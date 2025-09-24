Псковcкая обл.
ЖКХ

Можно ли не платить за капитальный ремонт, рассказали жителям Псковской области

25.09.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

Можно ли избежать оплаты за капитальный ремонт, и что произойдет, если образуется задолженность? Об этом сообщили в фонде капитального ремонта Псковской области.

Кто должен платить?
В соответствии со ст. 169 ЖК РФ все собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Кто платит 50% за капитальный ремонт?
Законом предусмотрено предоставление компенсации одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим возраста 70 лет- 50%, 80 лет-100%.- собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 %, 80 лет, - в размере 100 %.

Последствия неуплаты?
В случае несвоевременного внесения платы по взносам на капитальный ремонт, собственникам помещений начисляется пеня, согласно ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ. В дальнейшем, в отношении должника могут быть применены все допустимые действующим законодательством меры ответственности, направленные на взыскание образовавшейся задолженности, в том числе:- направление досудебных претензий (задолженность можно оплатить в добровольном порядке, без применения мер принудительного взыскания);

  • обращение в суд с требованием о взыскании задолженности и пени (собственник помещения обязан погасить долги по взносам на капремонт в соответствии с судебным приказом, также госпошлину и почтовые расходы);
  • обращение в службу судебных приставов в целях принудительного взыскания задолженности (задолженность автоматически списывается со счета собственника помещения, открытого в банке. Кроме того, судебные приставы могут наложить арест на счета и на имущество собственника, также должнику могут ограничить выезд за пределы территории РФ).


Как избежать проблем?
Своевременная оплата взносов на капремонт, отказываясь платить за капремонт, вы не только нарушаете закон, но и лишаете свой дом возможности своевременного ремонта. В случае, если образовался долг, предлагаем оформить рассрочку платежа. Услуга предоставляется на сформировавшуюся задолженность, не считая текущей оплаты взносов на капитальный ремонт.

Более подробную информацию можно получить по телефонам расчетной группы - 8(8112) 29-82-17, 8(8112) 29-82-27, 8(8112) 29-82-73, 8(8112) 29-82-69, 8(8112) 29-82-68 или по телефону «горячей линии»: 8(8112) 29-82-23.

