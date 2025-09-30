Псковcкая обл.
ЖКХ

Объединяй и хозяйствуй

30.09.2025 11:37|ПсковКомментариев: 0

Внедрение единого платежного документа за услуги ЖКХ - все более близкая перспектива. На федеральном уровне ее обсуждают весь год на разных площадках, включая ПМЭФ. Такая платежка должна объединить под одной шапкой все квитанции, ежемесячно попадающие в почтовые ящики россиян. О том, как система работает уже в других регионах и какие платежки за последние месяцы объединили в Псковской области, в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Курс на объединение

«Должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров», - еще в феврале во время выступления в Госдуме заявил министр ЖКХ и строительства Ирек Файзуллин, ссылаясь на советский опыт рассылки потребителям одной квитанции на всех поставщиков коммунальных ресурсов.

В течение года ведомство не раз подтверждало взятый курс на объединение платежей. Заместитель директора департамента цифрового развития Минстроя Андрей Евтушенко в апреле уже в стенах Совета Федерации приводил аргументы в пользу создания единого платежного документа. Среди них — избавление граждан от вороха бумажек и облегчение процесса оплаты тем, кто живет в одном регионе, а недвижимость имеет в другом.

«Меньше походов в кассу, - привел Андрей Евтушенко и другие плюсы. - У нас также люди обращают внимание на комиссию, но не все квитанции можно оплатить в одном банке и у одного платежного агента с одинаковой минимальной комиссией».

В июне на Петербургском международном экономическом форуме состоялся круглый стол «Внедрение единого платежного документа в сфере ЖКХ на территории РФ».

«Очень важно, чтобы услуги ресурсоснабжающих организаций были не только качественно оказаны, но и своевременно оплачены», - в пользу единого платежного документа высказался замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко.

Как у них

Передовые — и, скажем честно, наиболее богатые регионы — уже не первый год живут с едиными платежками.

Псковичка Елена, переехавшая из Барнаула, рассказывает, что на ее малой родине уже много лет назад внедрили систему «Город». Было это еще до массового распространения онлайн-платежей, в эпоху, когда потребители лично приходили в банк.

«В окошечко называешь адрес, за который платишь, паспорт предъявляешь, и в компьютере все платежи отображаются, - вспоминает женщина, как все работало. - Приветливая девушка из окошка только уточняет, какие позиции будут сегодня к оплате: "За свет будете платить? За воду? За тепло?" Киваешь, соглашаешься. Платишь, на что согласился. Тебе распечатывают полтора километра чека со всей детализацией. И идешь домой пользоваться благами цивилизации, честно оплаченными в кассе. Теперь даже приложение для смартфонов написали с тем же функционалом. Такая разная у нас страна, получается, что Псков от Барнаула отстает лет на десять, некоторые новшества успевают устареть, сюда даже не добравшись».

С 2023 года единый платежный документ начали получать жители Петербурга. Систему плавно обкатывали от района к району громадного мегаполиса.

«Наша задача — избежать ошибок и минимизировать социальное напряжение», - два года назад заявляли в местном Едином информационно-расчетном центре. Организация занимается администрированием финансовых потоков, она была создана на базе электросбыта и находившегося под управлением городских властей предприятия «Жилищное хозяйство».

Объединенную квитанцию в Северной столице называют «розовой» — по цвету бумаги, выходящей из принтера. В платежку включены электроэнергия, тепло, водоотведение, коммунальные услуги, капитальный ремонт, вывоз мусора, кабельное телевидение, интернет. Одну за другой в общую систему заводят управляющие компании. Документ содержит данные о помещении и собственнике, номер единого лицевого счета, таблицу с приборами учета и их учтенными показаниями и датами поверок, таблицу с информацией о потребленных ресурсах и начислениях, блок с подробной расшифровкой за месяц. Конечно, есть QR-код для быстрой оплаты со смартфона.

В Татарстане платежи объединили еще в 2020 году. Единый расчетный центр появился на базе местного энергосбыта. На запуск предприятия приезжал федеральный замминистра ЖКХ Максим Егоров.

«Татарстан является одним из лидеров в части внедрения единого платежного документа, и здесь это сделали без каких-то изменений законодательства. Было принято решение на уровне республики, со всеми муниципальными образованиями, ресурсоснабжающими организациями, и эта машина поехала, — сказал тогда Егоров. — Республика на лидирующих позициях, и мы будем транслировать положительный опыт Татарстана в тех регионах, где что-то пока не получается».

В частности, опыт поволжской республики рассматривали в этом году на уже упомянутом круглом столе во время ПМЭФ.

Два шага вперед

Очевидно, что в скором времени получиться должно у всех — с помощью команды сверху и законодательных новелл или без таковых.

В Псковской области процесс объединения начался с начала нынешнего года, когда потребителям в южной половине регионе прислали квитанцию, объединившую счет за электроэнергию и плату за вывоз мусора. Скажем честно, на первых порах не все шло гладко, из районов поступали сигналы о шероховатостях, с которыми продвигается внедрение новшества. Бумаги не приходили вовремя, настроенный в онлайн-банке автоплатеж падал не туда, для получения квитанции на электронную почту требовалось собирать справки. Однако постепенно все пришло в норму.

«Хотелось бы увидеть со стороны жителей Псковской области конструктивную критику в наш адрес. Никто не может работать без ошибок, они будут у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому хочется видеть обратную связь. Хочется, чтобы нам указывали на наши недочеты, на то, где мы могли бы сделать работу лучше. Мы всегда открыты к обратной связи и готовы абсолютно со всеми входить в диалог», - говорил в эфире «ПЛН FM» Денис Кузнецов, руководитель ООО «Экогрупп», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Многих в этот момент волновал вопрос, каким образом между двумя организациями распределяются поступающие деньги. Не секрет, что в жизни потребителей бывают такие ситуации, когда какую-то квитанцию приходится отложить для оплаты в следующем месяце. А если не получается целиком оплатить единую квитанцию? На чей счет упадет часть платежа? Если плательщик не указывает ничего, то его средства распределяются пропорционально выставленным счетам.

Тенденция наметилась, процесс необратим, а значит потребителям предстоит принять новую реальность. Добросовестные плательщики вряд ли заметят большие изменения. Как и всякая система, в начале она потребует донастройки и напряжения от всех участников. Непременно будут расхождения в базах, кого-то потеряют, кому-то платежи выставят два раза, деньги уйдут не по тому адресу. В конечно счете, как это всегда бывает, постепенно пена схлынет, и в сухом остатке кристаллизуется польза, ради которой все затевается.

Среди плюсов введения единой платежки называют лаконичность: не надо весь месяц выгребать из почтового ящика бумагу от разных поставщиков и стараться в ней не запутаться. Также повысится собираемость. Если, скажем, газовики или энергетики быстро отрубают индивидуального должника от своих ресурсов, а поставщики кабельного ТВ и интернет-сигнала мгновенно нажимают кнопку «выкл», то куда сложнее обстоит дело с прочими благами «коммунального рая». Вывоз мусора, капремонт, покос во дворе травы и уборка снега — дело коллективное. Работу предприятий коммунальной инфраструктуры, занятых в этом секторе, обеспечивают дисциплинированные потребители. С введением единой платежки сложнее будет проехать на чужом горбу и станет проще принять на себя положенную по закону и по совести ответственность.

Валентина Семенова

Источник: Псковская Лента Новостей
