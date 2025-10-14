Псковcкая обл.
ЖКХ

Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление

14.10.2025 14:56|ПсковКомментариев: 0

Почему некоторым жителям Пскова пришли большие суммы за отопление, ответили в «Псковских тепловых сетях». 

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Все мы знаем, что отопительный сезон неразрывно связан с увеличением финансовой нагрузки на жителей, которые получают отопление. В этой связи к нам все чаще начинают поступать обращения от жителей, которые попросту негодуют! Отопление они получали всего несколько дней, а в квитанциях указаны такие суммы, словно тепло приходило в их дома целый месяц, если не больше. Как так получилось?» - процитировали жителей в ПТС.

Ответ на этот вопрос довольно прост: на предприятии неоднократно говорили, что расчет с населением производится на основании данных с общедомовых приборов учета тепловой энергии, которые установлены в тепловых узлах этих самых жилых домов.

На момент начала отопительного сезона все приборы учета, которые являются частью общедомового имущества, должны пройти обязательную поверку. А если поверка не будет пройдена, то расчеты осуществляются с использованием повышающего коэффициента и не за несколько дней, а за полный месяц. Так и произошло в ряде многоквартирных жилых домов.

«Жители попросту оказались заложниками ситуации. Ведь за разгильдяйство УК (управляющая компания) им приходится расплачиваться своими кровно заработанными средствами. Для справки. Плата за обслуживания общедомового прибора учета включена в тариф. В своих рассказах мы неоднократно делали акцент на том, что общедомовый приборы учета тепловой энергии - это благо, которое помогает жителям экономить свои финансы. И сложившаяся ситуация является яркой тому иллюстрацией. Если бы прибор учета работал правильно, то жители заплатили бы только за то время, когда получали тепловую энергию, и только за то ее количество, которое реально прошло по внутридомовой сети. А в ситуации, когда прибор не работает или не прошел поверку, необходимо платить по полной. На наш взгляд, это абсолютно неправильно. Но таков закон», - пояснили специалисты.

Предприятие неоднократно предупреждало жителей и УК о том, что приборы учета необходимо обслуживать и содержать в исправном состоянии, так как в противном случае это будет серьезно бить по карману простых собственников жилых помещений.

«К огромному сожалению, не все УК прислушались к нам. И теперь мы получаем массу обращений от жителей, которые совершенно не понимают, как так получилось, что тепло только пришло в квартиры, а вместе с еле теплыми на первых порах батареями пришли очень "кусачие" суммы в квитанциях. Надеемся, что благодаря данному рассказу жители поймут, что суммы в квитанциях связаны не с непреодолимым желанием нашего предприятия обобрать всех жителей до нитки», - заключили в тепловых сетях.

Напомним, отопительный сезон в этом году в Пскове, как и в большинстве муниципалитетов, стартовал 29 сентября.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
