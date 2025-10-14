Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление

Почему некоторым жителям Пскова пришли большие суммы за отопление, ответили в «Псковских тепловых сетях».
Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»
Ответ на этот вопрос довольно прост: на предприятии неоднократно говорили, что расчет с населением производится на основании данных с общедомовых приборов учета тепловой энергии, которые установлены в тепловых узлах этих самых жилых домов.
На момент начала отопительного сезона все приборы учета, которые являются частью общедомового имущества, должны пройти обязательную поверку. А если поверка не будет пройдена, то расчеты осуществляются с использованием повышающего коэффициента и не за несколько дней, а за полный месяц. Так и произошло в ряде многоквартирных жилых домов.
Предприятие неоднократно предупреждало жителей и УК о том, что приборы учета необходимо обслуживать и содержать в исправном состоянии, так как в противном случае это будет серьезно бить по карману простых собственников жилых помещений.
«К огромному сожалению, не все УК прислушались к нам. И теперь мы получаем массу обращений от жителей, которые совершенно не понимают, как так получилось, что тепло только пришло в квартиры, а вместе с еле теплыми на первых порах батареями пришли очень "кусачие" суммы в квитанциях. Надеемся, что благодаря данному рассказу жители поймут, что суммы в квитанциях связаны не с непреодолимым желанием нашего предприятия обобрать всех жителей до нитки», - заключили в тепловых сетях.
Напомним, отопительный сезон в этом году в Пскове, как и в большинстве муниципалитетов, стартовал 29 сентября.