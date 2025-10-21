ЖКХ

Как в сказке

Этого события жители деревни Глушни Островского района ждали не один год. И вот, наконец, свершилось. К населенному пункту подвели газовые сети, и в дома жителей пришло удобное и экономичное голубое топливо. Это стало возможным благодаря федеральной программе социальной газификации, в рамках которой трубы с газом бесплатно прокладывают до границ частных домов в ранее газифицированных населенных пунктах. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

«Включил - и тепло!»

У жителя деревни Глушни Михаила Борисова двойной праздник: в этом году он перестроил родительский дом, и теперь в обновленных интерьерах установлено новенькое газовое оборудование: плита и котел.

«Это мой дом, я здесь родился. Родители уже покинули нас, и я решил перестроить дом. Только перестроил - нам подвели газ. Это большое чудо! Никаких дров больше не надо заготавливать. Теперь у нас газ, тепло. Большое спасибо всем, кто участвовал в этом проекте - от работников до руководителей. Я очень рад!» - говорит мужчина.

По его словам, работы по установке газового оборудования и подключению домовладения много времени не заняли - от заявки до окончания около полугода получилось. «Мне лично за два дня сети подвели и подключили за неделю. Причем, сроки по договору заканчиваются в декабре. То есть, работы досрочно выполнили», - говорит Михаил Борисов.

На участке соседки, Валентины Серебрянниковой, сотрудники «Газпром газораспределение Псков» тоже все сделали быстро, и главное для хозяйки - аккуратно, ведь у нее очень много цветов в палисаднике. Еще столько же растений дома, в горшках. Теперь им нестрашны никакие холода. Раньше женщина топила печку, и тепла хватало только на основное помещение, кухня и прихожая оставались холодными. «Теперь праздник у нас, тепло. Здесь «холодная кухня» была - как в холодильнике зимой. Сейчас все хорошо», - рассказывает хозяйка.

В доме установлены газовый котел и плита. В натопленную, уже не холодную, кухню «переехали» и цветы, и коты. Пушистых питомцев у хозяйки 12. И лежанки для них теперь можно размещать прямо на полу. Правда, большинство кошачьих куда-то спрятались от многочисленных гостей.

Проконтролировать качество выполненных работ по подключению к голубому топливу и поговорить с людьми приехали руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, заместитель председателя Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян и глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.

На вопрос «Как живёте?», Валентина Серебрянникова отвечает: «Теперь лучше всех!» И поясняет, что отныне не надо ни газ в баллонах покупать, ни дрова заготавливать.

«Одно дело - самой дрова таскать, топить печь и выносить золу. Другое - включил, и тепло. Жить с газом - это фантастически! Как в сказке теперь живём», - замечает она.

Газовую плиту хозяйка уже проверила. Говорит, что готовила курицу в духовке. «В выходные пироги буду печь», - делится она планами.

Не сбавляя темпа

Михаил Борисов и Валентина Серебрянникова - не единственные жители деревни, к которым пришел газ. «Что касается непосредственно населённого пункта Глушни, мы построили 3300 метров газовых сетей. На сегодняшний день подключаем 14 домовладений. Суммарно 44 заявления мы приняли, 42 - реализовано до границ», - сообщает руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Всего же в Островском районе 1700 домовладений могут получить голубое топливо. «1050 находятся в работе, подключено порядка 600», - поясняет Антон Дымов.

По его словам, псковские газовые компании темп работы не сбавляют. В планах - достигнуть показателей, озвученных на установочном совещании с генеральным директором компании «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым и главой региона Михаилом Ведерниковым - 3,2 тысячи подключений в год.

«Изначально было сделан определённый задел, мы «нагоняли метры». Теперь переходим непосредственно к подключению. Как мы и говорили, с начала отопительного сезона будет фактическое подключение к газу домовладений. Поэтому наглядный пример мы сегодня видим», - замечает он.

По словам главы Островского муниципального округа Дмитрия Быстрова, в этом году «Газпром» удвоил усилия по реализации программы догазификации. «Если раньше фиксировали пусков газа до 2-3 в неделю, то сейчас доходит до 5-10. Был летний период, когда работы шли очень активно. Количество бригад было увеличено, и, безусловно, мы это видим по пускам, которые уже кратно увеличились. Рассчитываем, что эта тенденция будет продолжаться, и все больше наших жителей будут с газифицированными домовладениями», - отмечает он.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян напомнил, что с просьбой о подключении домов к голубому топливу жители деревни Глушни обращались к нему как к депутату еще 3,5 года назад.

«Тогда это были заоблачные мечты. Но сегодня, благодаря «Газпром газораспределение Псков» и Антону Михайловичу, всё в деле. Я рад, что просьбы жителей, особенно по газификации и догазификаци мы с депутатом Андреем Михайловым выполняем. Конечно, есть трудности, но мы их преодолеваем», - замечает депутат.

По его словам, газ - это и тепло, и самое главное - совершенно другая ценовая политика. «Не надо про заготовку дров думать. Поэтому люди просто рады, и это сегодня мы увидели. Обязательства, которые «Межрегионгаз» взял на себя, он выполняет на высоком уровне. Мы, депутаты, рады, что наконец-то: сказано - сделано!» - отмечает Армен Мнацаканян.

Реализация программы догазификации ждет и другие населенные пункты области. Сети готовы к приему газа, и уже очень скоро голубое топливо придет в дома жителей.

Светлана Синцова