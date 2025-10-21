Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
вишневый сквер
развивающие секции для детей
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
Денис Иванов об округе №15
О новый местах для туристов
Вакансии Россети
нацпроект меняет учреждения культуры
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Нам любые дОроги дорОги...
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё ЖКХ 21.10.2025 16:070 С начала года почти 580 км ЛЭП отремонтировали «Россети» в Псковской области 22.10.2025 17:410 Как в сказке 22.10.2025 17:150 СОБЫТИЕ: Газ пришел в 15 домовладений островской деревни Глушни 21.10.2025 16:070 С начала года почти 580 км ЛЭП отремонтировали «Россети» в Псковской области 21.10.2025 15:161 Со следящей за капремонтом псковских домов организации взыскали 343 тысячи долга 21.10.2025 13:430 Минстрой разработал механизм финансирования частных коммунальных сетей
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Как в сказке

22.10.2025 17:41|ПсковКомментариев: 0

Этого события жители деревни Глушни Островского района ждали не один год. И вот, наконец, свершилось. К населенному пункту подвели газовые сети, и в дома жителей пришло удобное и экономичное голубое топливо. Это стало возможным благодаря федеральной программе социальной газификации, в рамках которой трубы с газом бесплатно прокладывают до границ частных домов в ранее газифицированных населенных пунктах. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

«Включил - и тепло!»

У жителя деревни Глушни Михаила Борисова двойной праздник: в этом году он перестроил родительский дом, и теперь в обновленных интерьерах установлено новенькое газовое оборудование: плита и котел.

«Это мой дом, я здесь родился. Родители уже покинули нас, и я решил перестроить дом. Только перестроил - нам подвели газ. Это большое чудо! Никаких дров больше не надо заготавливать. Теперь у нас газ, тепло. Большое спасибо всем, кто участвовал в этом проекте - от работников до руководителей. Я очень рад!» - говорит мужчина.

По его словам, работы по установке газового оборудования и подключению домовладения много времени не заняли - от заявки до окончания около полугода получилось. «Мне лично за два дня сети подвели и подключили за неделю. Причем, сроки по договору заканчиваются в декабре. То есть, работы досрочно выполнили», - говорит Михаил Борисов.

На участке соседки, Валентины Серебрянниковой, сотрудники «Газпром газораспределение Псков» тоже все сделали быстро, и главное для хозяйки - аккуратно, ведь у нее очень много цветов в палисаднике. Еще столько же растений дома, в горшках. Теперь им нестрашны никакие холода. Раньше женщина топила печку, и тепла хватало только на основное помещение, кухня и прихожая оставались холодными. «Теперь праздник у нас, тепло. Здесь «холодная кухня» была - как в холодильнике зимой. Сейчас все хорошо», - рассказывает хозяйка.

В доме установлены газовый котел и плита. В натопленную, уже не холодную, кухню «переехали» и цветы, и коты. Пушистых питомцев у хозяйки 12. И лежанки для них теперь можно размещать прямо на полу. Правда, большинство кошачьих куда-то спрятались от многочисленных гостей.

Проконтролировать качество выполненных работ по подключению к голубому топливу и поговорить с людьми приехали руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, заместитель председателя Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян и глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.

На вопрос «Как живёте?», Валентина Серебрянникова отвечает: «Теперь лучше всех!» И поясняет, что отныне не надо ни газ в баллонах покупать, ни дрова заготавливать.

«Одно дело - самой дрова таскать, топить печь и выносить золу. Другое - включил, и тепло. Жить с газом - это фантастически! Как в сказке теперь живём», - замечает она.

Газовую плиту хозяйка уже проверила. Говорит, что готовила курицу в духовке. «В выходные пироги буду печь», - делится она планами.

Не сбавляя темпа

Михаил Борисов и Валентина Серебрянникова - не единственные жители деревни, к которым пришел газ. «Что касается непосредственно населённого пункта Глушни, мы построили 3300 метров газовых сетей. На сегодняшний день подключаем 14 домовладений. Суммарно 44 заявления мы приняли, 42 - реализовано до границ», - сообщает руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Всего же в Островском районе 1700 домовладений могут получить голубое топливо. «1050 находятся в работе, подключено порядка 600», - поясняет Антон Дымов.

По его словам, псковские газовые компании темп работы не сбавляют. В планах - достигнуть показателей, озвученных на установочном совещании с генеральным директором компании «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым и главой региона Михаилом Ведерниковым - 3,2 тысячи подключений в год.

«Изначально было сделан определённый задел, мы «нагоняли метры». Теперь переходим непосредственно к подключению. Как мы и говорили, с начала отопительного сезона будет фактическое подключение к газу домовладений. Поэтому наглядный пример мы сегодня видим», - замечает он.

По словам главы Островского муниципального округа Дмитрия Быстрова, в этом году «Газпром» удвоил усилия по реализации программы догазификации. «Если раньше фиксировали пусков газа до 2-3 в неделю, то сейчас доходит до 5-10. Был летний период, когда работы шли очень активно. Количество бригад было увеличено, и, безусловно, мы это видим по пускам, которые уже кратно увеличились. Рассчитываем, что эта тенденция будет продолжаться, и все больше наших жителей будут с газифицированными домовладениями», - отмечает он.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян напомнил, что с просьбой о подключении домов к голубому топливу жители деревни Глушни обращались к нему как к депутату еще 3,5 года назад.

«Тогда это были заоблачные мечты. Но сегодня, благодаря «Газпром газораспределение Псков» и Антону Михайловичу, всё в деле. Я рад, что просьбы жителей, особенно по газификации и догазификаци мы с депутатом Андреем Михайловым выполняем. Конечно, есть трудности, но мы их преодолеваем», - замечает депутат.

По его словам, газ - это и тепло, и самое главное - совершенно другая ценовая политика. «Не надо про заготовку дров думать. Поэтому люди просто рады, и это сегодня мы увидели. Обязательства, которые «Межрегионгаз» взял на себя, он выполняет на высоком уровне. Мы, депутаты, рады, что наконец-то: сказано - сделано!» - отмечает Армен Мнацаканян.

Реализация программы догазификации ждет и другие населенные пункты области. Сети готовы к приему газа, и уже очень скоро голубое топливо придет в дома жителей.

Светлана Синцова

Теги: #догазификация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 79 человек
22.10.2025, 18:290 День в истории ПЛН. 22 октября 22.10.2025, 18:200 Мероприятия в честь Дня памяти жителей сожженных деревень прошли в Псковском районе 22.10.2025, 18:190 Вторая часть выставки о сожженных деревнях открылась в псковской библиотеке 22.10.2025, 18:170 Школьники и следователи Пскова присоединились к акции «Дни белых журавлей»
22.10.2025, 18:080 «Онлайн-брифинг»: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области. ВИДЕО 22.10.2025, 18:010 Псковские налоговики проводят встречи с трудовыми коллективами 22.10.2025, 17:560 Аналитика RED Security: 41% россиян верит уловкам киберпреступников 22.10.2025, 17:470 В Пскове открылась выставка «История одной деревни» в память о сожженных фашистами жителях
22.10.2025, 17:430 ДТП произошло на круговом перекрестке у Псковской областной прокуратуры 22.10.2025, 17:410 Как в сказке 22.10.2025, 17:310 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Татарское иго и Господин Псков. ВИДЕО 22.10.2025, 17:260 Стипендию от 25 до 50 тысяч рублей в месяц обещают псковским выпускникам в вузах МВД 
22.10.2025, 17:180 Реставраторы восстановили картину Бориса Смирнова «Солнечный день» в Пскове 22.10.2025, 17:150 СОБЫТИЕ: Газ пришел в 15 домовладений островской деревни Глушни 22.10.2025, 17:130 Наталия Соколова: Некоторые дети сейчас считают активность «минус-вайбом» 22.10.2025, 17:070 Пенсионерка незаконно зарегистрировала иностранца из Прибалтики в Печорах
22.10.2025, 17:030 Госдума приняла во втором чтении проект о призыве в течение года 22.10.2025, 16:520 Сергей Вострецов: Детей оболванивают холеные бабенки без мозгов из сериалов 22.10.2025, 16:420 Скандал с червяком в школьном супе оказался шуткой юной россиянки 22.10.2025, 16:390 «Десятка» столкнулась с Volvo на улице Народной в Пскове
22.10.2025, 16:370 Жители Пскова стали в 1,5 раза чаще донатить стримерам — аналитики 22.10.2025, 16:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 октября 22.10.2025, 16:300 Андрей Царев рассказал, как в Пскове появился первый центр для «необучаемых» детей 22.10.2025, 16:220 Свыше 1700 кг сливочного масла и сметаны вернули в Беларусь из Псковской области
22.10.2025, 16:200 С администрации Дедовичского района хотят взыскать почти 86 млн рублей субсидии 22.10.2025, 16:020 Идеи для свиданий подсказали псковичам 22.10.2025, 16:000 От книг пушкинского времени до записок Гейченко: в «Михайловском» завершает работу выставка новых поступлений в музейные фонды 22.10.2025, 15:590 Великолучанину назначили административный арест за тонировку на стеклах
22.10.2025, 15:590 Государство просит помощи у россиян? Дайджест экономических новостей 22.10.2025, 15:570 Почти 16 тысяч неипотечных сделок с недвижимостью заключили в СЗФО в сервисах Сбера в третьем квартале 22.10.2025, 15:540 Бывший мэр Пскова Александр Прокофьев: Клаусу Эберлю принадлежит очень значимая заслуга 22.10.2025, 15:400 Экс-замминистра обороны Тимур Иванов готов отправиться штурмовиком на СВО
22.10.2025, 15:330 Фотофакт: Памятник автобусу-труженику сменил прописку в Пскове 22.10.2025, 15:170 Александр Козловский: Отдельное внимание в федеральном бюджете уделено технологическому лидерству страны 22.10.2025, 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 22.10.2025, 15:130 До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 23 октября
22.10.2025, 15:020 В Новоржеве подросток угнал «ВАЗ» и был пойман полицией 22.10.2025, 15:000 ​​Преференции для студентов вузов ФСИН перечислили псковским абитуриентам  22.10.2025, 14:490 Россиянам рассказали, когда ждать выгодных новогодних вкладов 22.10.2025, 14:390 Антон Мороз: Для Любятово особенно актуальна тема транспортной доступности
22.10.2025, 14:340 В России ввели частичные ограничения на работу WhatsApp* и Telegram 22.10.2025, 14:320 «Итэкс» оштрафовали на четыре тысячи за неисправную сигнализацию в красногородском интернате 22.10.2025, 14:220 «Дневной дозор»: Нужны ли россиянам длинные новогодние выходные? 22.10.2025, 14:110 Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых
22.10.2025, 14:050 Пациент сбежал из кареты скорой помощи на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 22.10.2025, 13:530 Девушки-абитуриенты из Псковской области могут получить специальность в вузах ФСБ  22.10.2025, 13:440 Сергей Вострецов: Проверка маткапитала на «Госуслугах» — ключевой шаг к защите прав детей на жилье 22.10.2025, 13:370 Псковичам предлагают нарисовать «Елку Победы» для коллекционных открыток
22.10.2025, 13:310 Виктор Антонов: Сегодня достаточно три-четыре дня отдыха на Новый год 22.10.2025, 13:230 Юные псковские спортсмены вновь побывали на шоу четырехкратного олимпийского чемпиона 22.10.2025, 13:210 В прокуратуре псковичам рассказали об условиях целевого поступления в ведомственные вузы 22.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области
22.10.2025, 13:030 Умер основатель псковского Центра лечебной педагогики Клаус Эберль 22.10.2025, 12:530 Александр Котов о Дне памяти жителей сожженных деревень: Страдания этих людей не должны быть забыты 22.10.2025, 12:500 Суд вынес приговор великолукским вандалам, разгромившим остановку в Новосокольниках 22.10.2025, 12:400 Псковский район закупает отечественный экскаватор-погрузчик
22.10.2025, 12:290 Валерий Гарбузов: ПЛН концентрирует внимание на новом не только в области, но и в мире 22.10.2025, 12:220 Годовщину присвоения звания города воинской славы отметят в Великих Луках 22.10.2025, 12:110 В «ЛизаАлерт» рассказали о поисках пропавшей в псковской Черехе пенсионерки  22.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»
22.10.2025, 11:590 В отделе по конвоированию псковского УФСИН прошел учебно-методический сбор 22.10.2025, 11:460 Росгвардейцы задержали похитителя косметики и продуктов в псковском ТЦ 22.10.2025, 11:380 Брифинг: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области 22.10.2025, 11:370 В Печорах готовятся к установке обновленного иконостаса в церкви Сорока Севастийских мучеников
22.10.2025, 11:340 Лучшее место в Пскове для ценителей баранины 22.10.2025, 11:240 Фотофакт: Деревья обрезают у псковского ТЦ «Максимус» 22.10.2025, 11:240 Просрочку обнаружили в великолукском магазине «Хороший» 22.10.2025, 11:210 Жить на пенсию планируют лишь 2% псковичей — опрос
22.10.2025, 11:160 Интерактив: Наглядный пример культуры псковских водителей 22.10.2025, 11:100 40 предпринимателей Пскова получили предупреждение о нелегальной занятости 22.10.2025, 11:010 Для абитуриентов-гуманитариев с марта могут ввести обязательный ЕГЭ по истории 22.10.2025, 10:510 ФСБ публикует видео задержания гражданки РФ и Украины в Пскове по обвинению в содействии терроризму
22.10.2025, 10:450 В псковских медучреждениях введено ограничение зарплат заместителей и бухгалтеров 22.10.2025, 10:380 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Татарское иго и Господин Псков 22.10.2025, 10:320 Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей после кражи 22.10.2025, 10:210 Жителей сожженных деревень вспоминают 22 октября в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru