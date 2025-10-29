Недвижимость

Размер взносов на капремонт в Псковской области планируют увеличить на 12%

Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт может увеличиться в Псковской области на 12%. Такой законопроект рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Исходя из принципа доступности минимального размера взноса для граждан — собственников помещений в многоквартирных домах, с учетом совокупных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, совокупных расходов граждан, а также с учетом распоряжения правительства РФ от 10.11.2023 № 3147-р, минимальный размер взноса на 2026 год предлагается с 1 января по 31 декабря 2026 года увеличить на 12% относительно установленного минимального размера взноса на 2025 года, что составит:

для многоквартирных домов без лифта – 12,97 руб./кв. м (11,58 руб./кв. м × 12%);

для многоквартирных домов с лифтом – 14,83 руб./кв. м (13,24 руб./кв. м × 12%).

«Повышение — это не очень хорошо, но мы вынуждены на это пойти, чтобы ремонтировать здания», — отметил председатель бюджетного комитета Собрания Александр Братчиков.

«Как нам поступать, если существует экономический разрыв между рекомендуемым экономически обоснованным тарифом и нынешним тарифом?» — спросил депутат Виктор Остренко.

«Мы приблизимся к экономическому обоснованному, но это надо делать постепенно, иначе это вызовет негодование населения. Сейчас это не представляется возможным», — ответила временно исполняющая обязанности министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева.

Законопроект члены комитета поддержали единогласно.