ЖКХ

В России вводят новые штрафы в сфере ЖКХ

04.11.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

В России будут штрафовать за несоблюдение требований при подготовке к отопительному сезону, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Шестого ноября <...> вступит в силу закон, вводящий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду. В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от пяти до десяти тысяч рублей», — приводит его слова РИА Новости.

Парламентарий добавил, что привлечь виновных к административной ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных неполадок.

Колунов также отметил, что каждый отопительный сезон поступает множество жалоб от жителей на отсутствие тепла или его несвоевременную подачу. Поэтому цель закона — повысить обязательность тех, кто отвечает за эту сферу.

Источник: Псковская Лента Новостей
