ЖКХ

В «Экогрупп» предложили решение проблемы с вывозом веток и листьев

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал о возможных путях решения острой проблемы с вывозом порубочных остатков, травы и листвы.

Самым оптимальным решением проблемы Денис Кузнецов видит включение услуги в тариф и в норматив накопления. При этом он пояснил, что до вступления в силу 1 сентября нового постановления, которое четко разделило отходы, «Экогрупп» вывозил значительные объемы такого мусора. Однако продолжать делать это в рамках тарифа на ТКО теперь — значит, работать в убыток.

«Мы со всеми управляющими компаниями в диалоге и предлагаем свои услуги уже за дополнительные деньги. Я повторюсь, вывоз таких отходов — это прямые убытки для регионального оператора. Не хотелось бы до этого доводить. Мы коммерческая организация и должны хотя бы работать в ноль и продолжать дальше существовать», — пояснил Денис Кузнецов.

В качестве решения и. о. директора предложил управляющим компаниям заключать отдельные договоры на вывоз порубочных остатков. Компания «Экогрупп» готова оказывать эту услугу по цене, аналогичной установленному тарифу, не стремясь извлечь дополнительную прибыль. Гость студии также добавил, что, обнаружив запрещенные отходы на контейнерной площадке, региональный оператор уведомляет управляющую компанию и надзорные органы с предложением либо устранить их самостоятельно, либо заключить договор с ООО «Экогрупп».

В заключение Денис Кузнецов призвал жителей обращаться к легальным компаниям, занимающимся вывозом отходов, а не к частникам с популярных сайтов объявлений, чья деятельность часто относится к несанкционированным свалкам в лесах и на обочинах дорог.

Ранее Денис Кузнецов объяснил, почему попадание порубочных остатков в общий мусор опасно для дорогостоящего оборудования мусоросортировочных комплексов. По его словам, этот вопрос особенно актуален в свете скорого завершения строительства местного экотехнопарка.