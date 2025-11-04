ЖКХ

Начинается трансляция «Коммунальный ликбез»: Законодательные новации в сфере обращения с ТКО

Слушайте сегодня, 5 ноября, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Коммунальный ликбез».

На этот раз ведущий Константин Калиниченко поговорит с генеральным директором ООО «Экогрупп» Денисом Кузнецовым о законодательных новациях в сфере обращения с ТКО. Кроме того, они обсудят, кто должен убирать порубочные остатки с листвой и кто отвечает за содержание контейнерных площадок.

Начало программы в 18:21. Видеотрансляцию из студии можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.