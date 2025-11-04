ЖКХ

Свыше тысячи счетчиков газа должны поверить в Псковской области до конца года

Уже более 102,2 тысячи потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учета газа. Вопрос о поверке либо замене счетчика абонент решает самостоятельно. В ноябре-декабре 1 048 абонентам необходимо пройти процедуру поверки его прибора учета газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

В прошлом месяце у 556 абонентов наступил срок определения работоспособности прибора учета. Из них около 36% не выполнили данную процедуру в необходимый срок. При отсутствии поверки прибора учета объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления, утвержденными приказом государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №141-ОД от 21.12.2016.

«Рекомендуем поверять приборы учета газа заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. По истечении данного срока объем потребленного газа рассчитывается по нормативам потребления газа, что, как правило, кратно превышает суммы при расчетах по показаниям счетчика», - обратили внимание в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Периодичность поверки каждого счетчика индивидуальна и может составлять от 4 до 12 лет.

Информация об окончании межповерочного интервала указана в паспорте прибора учета газа, а также размещена в ежемесячной квитанции за газ и в личном кабинете абонента.

Напомним, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика. Также не стоит забывать о вызове контролера перед процедурой поверки для фиксации контрольных показаний, при условии неистечения срока поверки. Это необходимо для обеспечения точности расчетов оплаты.