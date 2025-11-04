Свыше тысячи счетчиков газа должны поверить в Псковской области до конца года

Уже более 102,2 тысячи потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учета газа. Вопрос о поверке либо замене счетчика абонент решает самостоятельно. В ноябре-декабре 1 048 абонентам необходимо пройти процедуру поверки его прибора учета газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.
В прошлом месяце у 556 абонентов наступил срок определения работоспособности прибора учета. Из них около 36% не выполнили данную процедуру в необходимый срок. При отсутствии поверки прибора учета объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления, утвержденными приказом государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №141-ОД от 21.12.2016.
Периодичность поверки каждого счетчика индивидуальна и может составлять от 4 до 12 лет.
Информация об окончании межповерочного интервала указана в паспорте прибора учета газа, а также размещена в ежемесячной квитанции за газ и в личном кабинете абонента.
Напомним, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика. Также не стоит забывать о вызове контролера перед процедурой поверки для фиксации контрольных показаний, при условии неистечения срока поверки. Это необходимо для обеспечения точности расчетов оплаты.