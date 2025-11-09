Плановое отключение электричества пройдет в Печорском округе на следующей неделе

На следующей неделе будет проводится плановое отключение электроэнергии в нескольких населённых пунктах Печорского муниципального округа, сообщили в администрации.
Отключение электроэнергии в следующих населённых пунктах:
- Юшково, Марково, Арменица, Белая гора, Зубово, Павловы Блины, Костово- слободка, Аченка, Тульцево. Полностью 10.11.2025 - 16.11.2025 с 9:00 до 17:00
- Кривск, Вишняково Полностью 11.11.2025 с 9:00 до 17:00
- Городище Полностью 10.11.2025, 12.11.2025, 13.11.2025 с 9:00 до 16:00
- Каменка, Куланово, Бодагово, Зехново, Петровск, Борщевицы, Колосовка, Курково, Пыжово, Авдашово, Котья гора, Велье, Любинец Полностью 12.11.2025 с 10:00 до 16:00
- Старый Изборск, Молодёжная 13.11.2025с 10:00 до 16:00
- Новый Изборск Частично 14.11.2025 с 10:00 до 15:00
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.