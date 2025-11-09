ЖКХ

С «Экопрома» взыскали более 2,1 млн рублей за складирование ТКО в черте города Пскова

Арбитражный суд постановил взыскать с бывшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экопром» в пользу ООО «Спецтранском» сумму в размере 2 129 565 рублей в качестве убытков, связанных с упущенной выгодой. Решение было принято в связи с уклонением «Экопрома» от доставки отходов на мусороперерабатывающий комплекс «Спецтранскома» в период с мая 2022 года по июнь 2023 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Фото: архив ПЛН

Согласно материалам дела, ООО «Экопром» умышленно прекратило доставку коммунальных отходов (КГО) на комплекс, что привело к их накоплению в неподходящем для этого месте по адресу: Псковская область, город Псков, улица Железнодорожная, дом 45.

Решением суда от 7 ноября 2025 года. Дело №А52-7038/2023.

Напомним, что ранее, 8 апреля 2025 года, по делу № А52-2695/2022, суд взыскал убытки с ООО «Экопром» за предыдущий период.

Филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами летом 2024 года. Новым оператором стала областная компания «Экогрупп».