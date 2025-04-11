ЖКХ

С «Экопрома» взыскали свыше 1,2 млн рублей за складирование мусора в здании на улице Железнодорожной в Пскове

Арбитражный суд Псковской области взыскал с общества с ограниченной ответственностью «Экопром» (бывшего регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Спецтранском» 1 234 230 рублей 55 копеек убытков в виде упущенной выгоды (неполученные доходы), сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Деньги взыскали вследствие уклонения ООО «Экопром» от доставки на мусороперерабатывающий комплекс ООО «Спецтранском» отходов, образующихся на территории города Пскова и Псковского района.

Согласно материалам дела, ООО «Экопром» складировало отходы в ненадлежащем месте, а именно в Пскове на улице Железнодорожной, 45. Данное обстоятельство подтверждено проведенной прокуратурой Псковской области проверкой.

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Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами летом 2024 года. Новым оператором стала областная компания «Экогрупп».