ЖКХ

Псковский «Горводоканал» устраняет утечки на водопроводе в Гдове

18.11.2025 12:45|ПсковКомментариев: 0

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» начали ликвидацию утечек на водопроводных сетях в Гдове, сообщило предприятие в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Горводоканал Пскова»

Работы стартовали по приглашению администрации Гдовского района и основаны на результатах комплексного обследования, выявившего девять аварийных участков.

 

Напомним, ранее специалисты «Горводоканала» провели диагностику сетей холодного водоснабжения Гдова.

В ходе обследования они выполнили трассировку подземных магистралей, уточнили их технические характеристики и провели ревизию колодцев и соединений. Результаты обследования подтвердили необходимость срочного ремонта для предотвращения аварий и повышения надежности системы.

«По результатам диагностики был сформирован и передан заказчику детальный акт, который стал основой для планирования ремонтных работ. Устранение утечек является важным этапом по улучшению инфраструктуры водоснабжения Гдова», - заключили на предприятии.
Источник: Псковская Лента Новостей
